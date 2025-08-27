VOD

Nie wyjdziecie z domu. Netflix pokazał premiery na wrzesień

Konrad Kozłowski
Nie wyjdziecie z domu. Netflix pokazał premiery na wrzesień
Reklama

Wrzesień na Netflixie zapowiada się wyjątkowo intensywnie i różnorodnie – od głośnych dokumentów o ikonach popkultury, przez serialowe hity z międzynarodową obsadą, po finał uwielbianych produkcji.

Największe emocje budzi produkcja zaplanowana na 10 września - dwuczęściowy dokument o Charliem Sheenie. Aktor sam opowiada o drodze z samego szczytu kariery - gdy był twarzą jednego z najpopularniejszych sitcomów świata - na skraj upadku, którego symbolem stało się wyrzucenie z "Dwóch i pół". Film Andrew Renziego nie ucieka od problemów z uzależnieniem, relacjami rodzinnymi i medialną burzą, ale pokazuje także siedem lat trzeźwości i nowe spojrzenie na życie. Wśród rozmówców są byli współpracownicy - od Jona Cryera po Denise Richards - a nawet sam Chuck Lorre.

To cię zainteresuje Polski serial dla fanów Sukcesji i Yellowstone. Niepowtarzalny klimatTen serial kochały miliony. Teraz powróci z pierwszym odcinkiem w nietypowej formie!
Reklama

Netflix wrzesień 2025 - lista premier. Nowe filmy i seriale

Sezon jesienny zacznie się mocnym uderzeniem - już 3 września powracamy do Nevermore w "Wednesday: Sezon 2. Część 2". Netflix tym ruchem podtrzymuje globalny fenomen produkcji, a w nowych odcinkach Wednesday Addams zmierzy się nie tylko z wrogami, ale i z pytaniem, komu naprawdę może ufać. Nie mniej ciekawie zapowiada się 17 września, bo wtedy wraca polska produkcja "1670", która w drugim sezonie skupi się na postaci Jana Pawła planującego zorganizowanie królewskich dożynek. Dzień później premierę będzie mieć "Black Rabbit" - wyczekiwany dramat kryminalny, w którym zobaczymy niesamowity duet aktorski: Jude’a Lawa i Jasona Batemana. Nowojarski klimat, rodzinne sekrety i stare rany tworzą atmosferę neo-noiru, który może stać się jedną z głośniejszych premier września.

Na 25 września zaplanowano dwa kluczowe tytuły. Po pierwsze, finałowy sezon "Alice in Borderland", czyli ekranizacji japońskiego fenomenu. Twórcy obiecują konfrontację z Jokerem i emocjonalne zakończenie historii Arisu i Usagi. Po drugie, historyczny serial "Ród Guinnessów" autorstwa Stevena Knighta, twórcy "Peaky Blinders". Tym razem twórca przenosi widzów do XIX-wiecznego Dublina, w świat biznesowych imperiów, rodzinnych konfliktów i politycznych intryg.

Nowości Netflix na wrzesień. Co obejrzeć?

Po stronie filmowej uwagę zwraca komedia romantyczna "Nie ten Paryż" (12 września), która gra na kontrastach między europejską stolicą a amerykańską prowincją. Kilka dni później, 18 września, na platformie zadebiutują oba horrory z serii "Obecność". Z kolei wrześniową ramówkę wieńczy 26 września duet romansów - "Francuski kochanek" oraz muzyczno-obyczajowe "Rut i Boaz". To jednak nie koniec - Netflix coraz śmielej inwestuje w transmisje na żywo. 14 września odbędzie się absolutny hit sportowy - walka Canelo Alvareza z Terence’em Crawfordem o tytuł mistrza świata w wadze superśredniej.

Czytaj dalej poniżej

Na licencji pojawią się nie lada filmy. Już 2 września na platformie zadebiutuje "Saga: Szybcy i wściekli", czyli wszystkie odsłony kultowej franczyzy, ale nie zabraknie też propozycji z zupełnie innego bieguna - w katalogu pojawi się także trylogia "Ojca chrzestnego". Klasyczne dzieło Francisa Forda Coppoli, z genialnymi rolami Marlona Brando i Ala Pacino, to fundament światowego kina. We wrześniu do katalogu Netflixa trafi także "Oppenheimer" Christophera Nolana – jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat i zdobywca Oscarów. To opowieść o człowieku, który stworzył bombę atomową, a potem musiał zmierzyć się z ciężarem swoich decyzji.

FILMY I SERIALE ORYGINALNE
Wednesday: Sezon 2 Część 2 03/09/2025
Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 Część 2 04/09/2025
Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025
Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025
Inspektor Zende 05/09/2025
Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025
Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025
Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025
Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025
Całus albo śmierć 09/09/2025
Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025
Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025
Zabite 10/09/2025
Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025
Akademia łotrów 11/09/2025
Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025
Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025
Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025
Piękna i Bester 12/09/2025
Nie ten Paryż 12/09/2025
Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025
Ty i wszystko inne 12/09/2025
Klątwy 12/09/2025
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025
Next Gen Chef 17/09/2025
1670: Sezon 2 17/09/2025
Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu 17/09/2025
Ten sam dzień z tobą 18/09/2025
Black Rabbit 18/09/2025
Miłość platoniczna 18/09/2025
Na podbój Bollywood 18/09/2025
Może tak, może nie 19/09/2025
Nawiedzony biznes 19/09/2025
Bunkier miliarderów 19/09/2025
Blippi poznaje zawody: Sezon 2 22/09/2025
Cristela Alonzo: Upper Classy 23/09/2025
Niespodziewany gość 24/09/2025
Na marginesie 25/09/2025
Wskaż mordercę 25/09/2025
Alice in Borderland: Sezon 3 25/09/2025
Ród Guinnessów 25/09/2025
Francuski kochanek 26/09/2025
Rut i Boaz 26/09/2025
Pokémon Horyzonty: Sezon 2  – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 26/09/2025
Ángela 26/09/2025
Earthquake: Joke Telling Business 30/09/2025
Koszmary z natury 30/09/2025
TYTUŁY NA LICENCJI
Małe kobietki 01/09/2025
Ósma klasa 01/09/2025
Obłędny rycerz 01/09/2025
Buntownik z wyboru 01/09/2025
Swobodny jeździec 01/09/2025
Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025
Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025
Wykiwać klawisza 01/09/2025
Moneyball 01/09/2025
Wichry namiętności 01/09/2025
American Hustle 01/09/2025
Escape Room 01/09/2025
Mroczna wieża 01/09/2025
Hook 01/09/2025
Dzielnica Lakeview 01/09/2025
Amsterdam 01/09/2025
Dzikie łowy 01/09/2025
Chwała 01/09/2025
Tylko ty 01/09/2025
Powrót do siebie 01/09/2025
Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025
Sezon na misia 01/09/2025
Sezon na misia 3 01/09/2025
Sezon na misia 2 01/09/2025
Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025
Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025
Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025
Szybcy i wściekli 7 02/09/2025
Za szybcy, za wściekli 02/09/2025
Szybcy i wściekli 5 02/09/2025
Szybko i wściekle 02/09/2025
Szybcy i wściekli 6 02/09/2025
Szybcy i wściekli 02/09/2025
Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025
W sieci pająka 04/09/2025
Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025
Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025
Cała ona 06/09/2025
Uciekinier 07/09/2025
Negocjator 09/09/2025
Piękna i szalona 12/09/2025
Spuszczone ze smyczy 16/09/2025
Siódmy syn 17/09/2025
Inside 17/09/2025
Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2 17/09/2025
Obecność 2 18/09/2025
Czarne bractwo. BlacKkKlansman 18/09/2025
Obecność 18/09/2025
Little Angel: Część 6 18/09/2025
Maria, Królowa Szkotów 19/09/2025
Uciekaj! 19/09/2025
Dyktator 20/09/2025
Człowiek w ogniu 21/09/2025
Oppenheimer 21/09/2025
Hop 21/09/2025
Stoker 22/09/2025
Scissor Seven: Sezon 5 25/09/2025
Ojciec Chrzestny 25/09/2025
Baywatch. Słoneczny patrol 25/09/2025
Ojciec Chrzestny II 25/09/2025
Jak stracić chłopaka w 10 dni 25/09/2025
Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone 25/09/2025
Monster High: Sezon 2B 26/09/2025
ONE PIECE: East Blue: Część 1 30/09/2025
Złodziej tożsamości 30/09/2025

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Reklama
© Antyweb Sp. z o.o.