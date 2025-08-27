Nie wyjdziecie z domu. Netflix pokazał premiery na wrzesień

Wrzesień na Netflixie zapowiada się wyjątkowo intensywnie i różnorodnie – od głośnych dokumentów o ikonach popkultury, przez serialowe hity z międzynarodową obsadą, po finał uwielbianych produkcji.
Największe emocje budzi produkcja zaplanowana na 10 września - dwuczęściowy dokument o Charliem Sheenie. Aktor sam opowiada o drodze z samego szczytu kariery - gdy był twarzą jednego z najpopularniejszych sitcomów świata - na skraj upadku, którego symbolem stało się wyrzucenie z "Dwóch i pół". Film Andrew Renziego nie ucieka od problemów z uzależnieniem, relacjami rodzinnymi i medialną burzą, ale pokazuje także siedem lat trzeźwości i nowe spojrzenie na życie. Wśród rozmówców są byli współpracownicy - od Jona Cryera po Denise Richards - a nawet sam Chuck Lorre.
Netflix wrzesień 2025 - lista premier. Nowe filmy i seriale
Sezon jesienny zacznie się mocnym uderzeniem - już 3 września powracamy do Nevermore w "Wednesday: Sezon 2. Część 2". Netflix tym ruchem podtrzymuje globalny fenomen produkcji, a w nowych odcinkach Wednesday Addams zmierzy się nie tylko z wrogami, ale i z pytaniem, komu naprawdę może ufać. Nie mniej ciekawie zapowiada się 17 września, bo wtedy wraca polska produkcja "1670", która w drugim sezonie skupi się na postaci Jana Pawła planującego zorganizowanie królewskich dożynek. Dzień później premierę będzie mieć "Black Rabbit" - wyczekiwany dramat kryminalny, w którym zobaczymy niesamowity duet aktorski: Jude’a Lawa i Jasona Batemana. Nowojarski klimat, rodzinne sekrety i stare rany tworzą atmosferę neo-noiru, który może stać się jedną z głośniejszych premier września.
Na 25 września zaplanowano dwa kluczowe tytuły. Po pierwsze, finałowy sezon "Alice in Borderland", czyli ekranizacji japońskiego fenomenu. Twórcy obiecują konfrontację z Jokerem i emocjonalne zakończenie historii Arisu i Usagi. Po drugie, historyczny serial "Ród Guinnessów" autorstwa Stevena Knighta, twórcy "Peaky Blinders". Tym razem twórca przenosi widzów do XIX-wiecznego Dublina, w świat biznesowych imperiów, rodzinnych konfliktów i politycznych intryg.
Nowości Netflix na wrzesień. Co obejrzeć?
Po stronie filmowej uwagę zwraca komedia romantyczna "Nie ten Paryż" (12 września), która gra na kontrastach między europejską stolicą a amerykańską prowincją. Kilka dni później, 18 września, na platformie zadebiutują oba horrory z serii "Obecność". Z kolei wrześniową ramówkę wieńczy 26 września duet romansów - "Francuski kochanek" oraz muzyczno-obyczajowe "Rut i Boaz". To jednak nie koniec - Netflix coraz śmielej inwestuje w transmisje na żywo. 14 września odbędzie się absolutny hit sportowy - walka Canelo Alvareza z Terence’em Crawfordem o tytuł mistrza świata w wadze superśredniej.
Na licencji pojawią się nie lada filmy. Już 2 września na platformie zadebiutuje "Saga: Szybcy i wściekli", czyli wszystkie odsłony kultowej franczyzy, ale nie zabraknie też propozycji z zupełnie innego bieguna - w katalogu pojawi się także trylogia "Ojca chrzestnego". Klasyczne dzieło Francisa Forda Coppoli, z genialnymi rolami Marlona Brando i Ala Pacino, to fundament światowego kina. We wrześniu do katalogu Netflixa trafi także "Oppenheimer" Christophera Nolana – jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat i zdobywca Oscarów. To opowieść o człowieku, który stworzył bombę atomową, a potem musiał zmierzyć się z ciężarem swoich decyzji.
|FILMY I SERIALE ORYGINALNE
|Wednesday: Sezon 2 – Część 2
|03/09/2025
|Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 – Część 2
|04/09/2025
|Odliczanie: Canelo vs. Crawford
|04/09/2025
|Miłość, oszustwa i zemsta
|05/09/2025
|Inspektor Zende
|05/09/2025
|Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą
|07/09/2025
|Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba
|08/09/2025
|Her Mother's Killer: Sezon 2
|08/09/2025
|Jordan Jensen: Take Me With You
|09/09/2025
|Całus albo śmierć
|09/09/2025
|Charlie Sheen: Dokument
|10/09/2025
|Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5
|10/09/2025
|Zabite
|10/09/2025
|Miłość jest ślepa: Francja
|10/09/2025
|Akademia łotrów
|11/09/2025
|Wilczy król: Sezon 2
|11/09/2025
|Dziennik porzuconej dziewczyny
|11/09/2025
|Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2
|11/09/2025
|Piękna i Bester
|12/09/2025
|Nie ten Paryż
|12/09/2025
|Ratu Ratu Queens: Serial
|12/09/2025
|Ty i wszystko inne
|12/09/2025
|Klątwy
|12/09/2025
|Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
|14/09/2025
|Next Gen Chef
|17/09/2025
|1670: Sezon 2
|17/09/2025
|Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu
|17/09/2025
|Ten sam dzień z tobą
|18/09/2025
|Black Rabbit
|18/09/2025
|Miłość platoniczna
|18/09/2025
|Na podbój Bollywood
|18/09/2025
|Może tak, może nie
|19/09/2025
|Nawiedzony biznes
|19/09/2025
|Bunkier miliarderów
|19/09/2025
|Blippi poznaje zawody: Sezon 2
|22/09/2025
|Cristela Alonzo: Upper Classy
|23/09/2025
|Niespodziewany gość
|24/09/2025
|Na marginesie
|25/09/2025
|Wskaż mordercę
|25/09/2025
|Alice in Borderland: Sezon 3
|25/09/2025
|Ród Guinnessów
|25/09/2025
|Francuski kochanek
|26/09/2025
|Rut i Boaz
|26/09/2025
|Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4
|26/09/2025
|Ángela
|26/09/2025
|Earthquake: Joke Telling Business
|30/09/2025
|Koszmary z natury
|30/09/2025
|TYTUŁY NA LICENCJI
|Małe kobietki
|01/09/2025
|Ósma klasa
|01/09/2025
|Obłędny rycerz
|01/09/2025
|Buntownik z wyboru
|01/09/2025
|Swobodny jeździec
|01/09/2025
|Profesor Marston i Wonder Women
|01/09/2025
|Escape Room: Najlepsi z najlepszych
|01/09/2025
|Wykiwać klawisza
|01/09/2025
|Moneyball
|01/09/2025
|Wichry namiętności
|01/09/2025
|American Hustle
|01/09/2025
|Escape Room
|01/09/2025
|Mroczna wieża
|01/09/2025
|Hook
|01/09/2025
|Dzielnica Lakeview
|01/09/2025
|Amsterdam
|01/09/2025
|Dzikie łowy
|01/09/2025
|Chwała
|01/09/2025
|Tylko ty
|01/09/2025
|Powrót do siebie
|01/09/2025
|Sezon na misia 4: Strach się bać
|01/09/2025
|Sezon na misia
|01/09/2025
|Sezon na misia 3
|01/09/2025
|Sezon na misia 2
|01/09/2025
|Artur ratuje Gwiazdkę
|01/09/2025
|Ms. Rachel: Sezon 2
|01/09/2025
|Szybcy i wściekli: Tokio Drift
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli 7
|02/09/2025
|Za szybcy, za wściekli
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli 5
|02/09/2025
|Szybko i wściekle
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli 6
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli
|02/09/2025
|Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw
|02/09/2025
|W sieci pająka
|04/09/2025
|Pogromcy duchów: Imperium lodu
|05/09/2025
|Barbie & Teresa: Recipe For Friendship
|05/09/2025
|Cała ona
|06/09/2025
|Uciekinier
|07/09/2025
|Negocjator
|09/09/2025
|Piękna i szalona
|12/09/2025
|Spuszczone ze smyczy
|16/09/2025
|Siódmy syn
|17/09/2025
|Inside
|17/09/2025
|Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2
|17/09/2025
|Obecność 2
|18/09/2025
|Czarne bractwo. BlacKkKlansman
|18/09/2025
|Obecność
|18/09/2025
|Little Angel: Część 6
|18/09/2025
|Maria, Królowa Szkotów
|19/09/2025
|Uciekaj!
|19/09/2025
|Dyktator
|20/09/2025
|Człowiek w ogniu
|21/09/2025
|Oppenheimer
|21/09/2025
|Hop
|21/09/2025
|Stoker
|22/09/2025
|Scissor Seven: Sezon 5
|25/09/2025
|Ojciec Chrzestny
|25/09/2025
|Baywatch. Słoneczny patrol
|25/09/2025
|Ojciec Chrzestny II
|25/09/2025
|Jak stracić chłopaka w 10 dni
|25/09/2025
|Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone
|25/09/2025
|Monster High: Sezon 2B
|26/09/2025
|ONE PIECE: East Blue: Część 1
|30/09/2025
|Złodziej tożsamości
|30/09/2025
