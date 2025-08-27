Nie wyjdziecie z domu. Netflix pokazał premiery na wrzesień

Wrzesień na Netflixie zapowiada się wyjątkowo intensywnie i różnorodnie – od głośnych dokumentów o ikonach popkultury, przez serialowe hity z międzynarodową obsadą, po finał uwielbianych produkcji.

Największe emocje budzi produkcja zaplanowana na 10 września - dwuczęściowy dokument o Charliem Sheenie. Aktor sam opowiada o drodze z samego szczytu kariery - gdy był twarzą jednego z najpopularniejszych sitcomów świata - na skraj upadku, którego symbolem stało się wyrzucenie z "Dwóch i pół". Film Andrew Renziego nie ucieka od problemów z uzależnieniem, relacjami rodzinnymi i medialną burzą, ale pokazuje także siedem lat trzeźwości i nowe spojrzenie na życie. Wśród rozmówców są byli współpracownicy - od Jona Cryera po Denise Richards - a nawet sam Chuck Lorre.

Netflix wrzesień 2025 - lista premier. Nowe filmy i seriale

Sezon jesienny zacznie się mocnym uderzeniem - już 3 września powracamy do Nevermore w "Wednesday: Sezon 2. Część 2". Netflix tym ruchem podtrzymuje globalny fenomen produkcji, a w nowych odcinkach Wednesday Addams zmierzy się nie tylko z wrogami, ale i z pytaniem, komu naprawdę może ufać. Nie mniej ciekawie zapowiada się 17 września, bo wtedy wraca polska produkcja "1670", która w drugim sezonie skupi się na postaci Jana Pawła planującego zorganizowanie królewskich dożynek. Dzień później premierę będzie mieć "Black Rabbit" - wyczekiwany dramat kryminalny, w którym zobaczymy niesamowity duet aktorski: Jude’a Lawa i Jasona Batemana. Nowojarski klimat, rodzinne sekrety i stare rany tworzą atmosferę neo-noiru, który może stać się jedną z głośniejszych premier września.

Na 25 września zaplanowano dwa kluczowe tytuły. Po pierwsze, finałowy sezon "Alice in Borderland", czyli ekranizacji japońskiego fenomenu. Twórcy obiecują konfrontację z Jokerem i emocjonalne zakończenie historii Arisu i Usagi. Po drugie, historyczny serial "Ród Guinnessów" autorstwa Stevena Knighta, twórcy "Peaky Blinders". Tym razem twórca przenosi widzów do XIX-wiecznego Dublina, w świat biznesowych imperiów, rodzinnych konfliktów i politycznych intryg.

Nowości Netflix na wrzesień. Co obejrzeć?

Po stronie filmowej uwagę zwraca komedia romantyczna "Nie ten Paryż" (12 września), która gra na kontrastach między europejską stolicą a amerykańską prowincją. Kilka dni później, 18 września, na platformie zadebiutują oba horrory z serii "Obecność". Z kolei wrześniową ramówkę wieńczy 26 września duet romansów - "Francuski kochanek" oraz muzyczno-obyczajowe "Rut i Boaz". To jednak nie koniec - Netflix coraz śmielej inwestuje w transmisje na żywo. 14 września odbędzie się absolutny hit sportowy - walka Canelo Alvareza z Terence’em Crawfordem o tytuł mistrza świata w wadze superśredniej.

Na licencji pojawią się nie lada filmy. Już 2 września na platformie zadebiutuje "Saga: Szybcy i wściekli", czyli wszystkie odsłony kultowej franczyzy, ale nie zabraknie też propozycji z zupełnie innego bieguna - w katalogu pojawi się także trylogia "Ojca chrzestnego". Klasyczne dzieło Francisa Forda Coppoli, z genialnymi rolami Marlona Brando i Ala Pacino, to fundament światowego kina. We wrześniu do katalogu Netflixa trafi także "Oppenheimer" Christophera Nolana – jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat i zdobywca Oscarów. To opowieść o człowieku, który stworzył bombę atomową, a potem musiał zmierzyć się z ciężarem swoich decyzji.