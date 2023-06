Wiedźmin Fest to impreza, na której widzowie będą mogli obejrzeć pierwsze odcinki 3. sezonu Wiedźmina. Pojawią się tam na niej aktorzy, którzy wcielają się w głównych bohaterów.

Henry Cavill, czyli serialowy Geralt, Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan, (Ciri) i Joey Batey (Jaskier) pojawią się w Polsce na Wiedźmin Fest. Ma to być wielkie święto dla fanów Wiedźmina, które ma być jednocześnie światową premierą pierwszych odcinków nowego sezonu, który dla Henry'ego Cavilla będzie ostatnim. W czwartej odsłonie serii zastąpi go Liam Hemsworth. Premiera części pierwszej 3. sezonu na Netflix zaplanowana jest na 29 czerwca, premiera części drugiej odbędzie się 27 lipca. Całość ma się składać z 8 odcinków.

Wiedźmin Fest odbędzie się w dniach 24 i 25 czerwca w łódzkim EC1, w którym obecnie mieści się najnowocześniejsze w Polsce planetarium, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, a także sale konferencyjne i hale pod organizację wydarzeń, w tym największa secesyjna Hala Maszyn. Co ciekawe, o samym wydarzeniu Wiedźmin Fest niewiele się mówi. W sieci trudno znaleźć jakąkolwiek stronę internetową poświęconą temu wydarzeniu. Oficjalne wzmianki na jej temat znajdziemy wyłącznie w mediach społecznościowych. Nie znamy żadnych szczegółów związanych z planem imprezy.

Wiedźmin Fest. Spotkaj bohaterów serialu Netflix

Nie przeszkadza to jednak w promowaniu wydarzenia i organizacji specjalnego konkursu, w którym do wygrania są wejściówki na Wiedźmin Fest. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim odwiedzić stronę probawiedzmina.pl na urządzeniu mobilnym. Zasady konkursu są proste. Trzeba wykonać dwa zadania:

poprawnie odpowiedzieć na 3 z 5 pytań związanych z Wiedźminem

wymyślić zakończenie refrenu piosenki „Grosza daj Wiedźminowi” przy użyciu maksymalnie 250 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami

Do zdobycia są następujące nagrody:

250 podwójnych wejściówek na pierwszy dzień Wiedźmin Fest

300 podwójnych wejściówek na drugi dzień Wiedźmin Fest

Przy czym warto zaznaczyć, że tylko pierwszego dnia będzie można spotkać obsadę Netfliksowego serialu. Konkurs trwa do 14 czerwca, a zwycięzcy zostaną poinformowani 16 czerwca 2023.