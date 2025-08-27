Telekomy

3G do piachu już ostatecznie i 1000 GB w 5G na osłodę

Grzegorz Ułan
Orange wydał wczoraj dwa komunikaty, jeden istotny dla wszystkich klientów tego operatora, drugi dla korzystających z oferty na kartę.

Cała Polska już bez 3G w Orange

Zacznijmy od tego najważniejszego, Orange rozpoczął właśnie ostatni, finalny etap wyłączania dostępu do 3G na swoich nadajnikach.

Przed nami ostatnia prosta wyłączenia sieci 3G Orange. Miejsce ustępującej technologii zajmie nowocześniejsza sieć LTE, która zapewnia lepszą jakość rozmów w technologii VoLTE oraz wyższe prędkości internetu mobilnego.

Dla jednych klientów to dobra wiadomość, dla innych nieco gorsza — osobiście mogę stwierdzić, że wyjdzie to nam na dobre. Mam kilka stałych miejsc w Polsce na coroczny odpoczynek, i tam, gdzie jeszcze w zeszłym roku mogłem „cieszyć się” z dostępu do 3G z jedną „kreską” - nawet e-maile nie działały, w tym roku miałem już dwie z LTE lub nawet z 5G, w dosłownej dziczy.

W ostatnim etapie wyłączania 3G na nadajnikach Orange technologia ta zniknie z Waszych urządzeń mobilnych w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, jak i w dwóch dużych miastach w Poznaniu i Wrocławiu. Ponadto w październiku 3G wyłączone zostanie w stolicy oraz w Trójmieście.

1000 GB w Orange Free na kartę

Drugi komunikat, to w zasadzie prezent dla użytkowników oferty na kartę Orange — aż 1000 GB transferu danych (również w zasięgu 5G) do wykorzystania przez 3 miesiące.

Ostatnie dni wakacji warto wykorzystać na relaks i rozrywkę przed nadchodzącym rokiem szkolnym i powrotem do pracy. Pakiet 1000 GB idealnie się do tego przyda. Jak go zdobyć? Wyślijcie bezpłatnie TAK na 80290 lub wyraźcie zgodę w Mój Orange. Otrzymacie bonus 1000GB na 3 miesiące do wykorzystania w Polsce.

Oczywiście nie ma nic za darmo, w zamian musicie wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od Orange (można je później wyłączyć, bez utraty bonusu). Warunkiem jest pierwsze w historii numeru włączenie zgód marketingowych.

Z tego względu, to też dobra okazja na zaopatrzenie się w zapasowy/awaryjny dostęp do sieci za 34 zł na cały rok. Wystarczy kupić nowy starter Orange, włączyć bonus 1000 GB i przedłużyć jego ważność na rok za 29 zł. Ewentualnie kupić go online za 5 zł, z już włączonym RWK.
Źródło: Orange.

