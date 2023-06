Tajne kody kategorii Netflix – odkryj nowe filmy i seriale

Tajne kody do Netflixa

Niektórzy na pewno pamiętają ekscytację, jaka towarzyszyła wpisywaniu kodów do kultowych gier, takich jak The Sims, Age of Empires 2 lub DOOM. Mimo upływu lat, hasła takie jak „rosebud”, „IDDQD” lub „LUMBERJACK” wyrecytuję w sekundę, obudzony w środku nocy. Piszę o tym w czasie przeszłym, bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy dzisiejsze produkcje wciąż oferują możliwość takiego „oszukiwania”. Wiem natomiast, że swoje unikalne tajne kody oferuje… Netflix. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak działają, zapraszam do dalszej części artykułu.

Najważniejsze informacje:

Netflix posiada listę kodów gatunków, które możesz wykorzystać, aby zobaczyć wszystkie tytuły dostępne w danej kategorii.

Z funkcji można skorzystać tylko w przeglądarce internetowej.

Aby skorzystać z kodu, wystarczy dodać go na końcu specjalnego adresu URL: www.netflix.com/browse/genre/

Ze względu na regionalne ograniczenia Netflixa, wybrane kody mogą nie działać tylko w niektórych krajach. Aby obejść blokady geograficzne, trzeba skorzystać z VPN.

Poznaj ukryte kody na Netflix

W świecie zdominowanym przez treści wideo Netflix zyskał ogromną popularność jako przodująca platforma VoD, oferująca tysiące filmów, seriali i programów. Wielu użytkowników serwisu nie zdaje sobie sprawy z ukrytych możliwości, które programiści zaszyli w swoim kodzie. W tajemniczych zakątkach Netflixa ukryte są… tajne "cheaty". Pozwalają one na dostęp do specjalnych kategorii i personalizowanych rekomendacji. Dzięki nim możesz odkryć nowe filmy i seriale, które nie pojawiły się jeszcze na Twojej stronie głównej. Chcesz otworzyć drzwi do niezbadanych zakątków Netflixa? Zapraszamy na krótki kurs „hackowania” platformy VoD z czerwonym logo.

Tajne kody do Netflixa: Pełna lista kodów ukrytej zawartości

Każdy użytkownik Netflixa doskonale zna to uczucie: siadasz przed ekranem i nim się obejrzysz, mija 20 minut, bo przeglądając dostępne treści, nie możesz zdecydować się na jeden film lub serial. Aby dodatkowo utrudnić sobie to zadanie (a może jednak ułatwić?) możesz skorzystać z tajnych kodów. Pamiętaj jednak, że działają one tylko podczas korzystania z platformy w oknie przeglądarki internetowej!

Netflix korzysta z autorskich algorytmów pozwalających dostosować doświadczenie użytkownika do indywidualnych potrzeb. Gromadzi dane o naszych zainteresowaniach i o tym, co oglądamy. Następnie informacje wykorzystywane są do rekomendowania programów i filmów, które mogą się nam spodobać. Oznacza to, że Twoja strona główna pokazuje tylko część biblioteki Netflix. Możesz jednak ominąć to ograniczenie i uzyskać dostęp do pełnych list gatunków za pomocą konkretnych kodów.

Jak wprowadzić kod na Netflixie?

Skopiuj wybrany kod z listy, którą znajdziesz w dalszej części artykułu i wklej go na końcu tego adresu URL:

Brak tego rozwiązania w aplikacji może być nieco problematyczne. Na szczęście, gdy już znajdziesz coś, co Ci się podoba, możesz po prostu dodać to do „Mojej Listy" i oglądać na telewizorze lub smartfonie.

Jakie są tajne kody do Netflixa?

Poniżej znajdziesz wszystkie tajne kody Netflixa podzielone na kategorie. Każda z nich posiada ogólny kod, który znajdziesz w nawiasie obok głównej nazwy. Pamiętaj, że treści dostępne na Netflix różnią się w zależności od kraju. To, czy kody działają i jaką zawartość obejmują, będzie zależne od Twojego położenia geograficznego. Jeśli chcesz pozbyć się wszelkich ograniczeń, będzie Ci potrzebny VPN.

Tajne kody do Netflixa — kompletna lista kodów

Akcja i przygoda (1365)

43040 - Komedie akcji

1568 - Akcja, SF i fantasy

43048 - Thrillery akcji

7442 - Przygody

77232 - Azjatyckie filmy akcji

46576 - Klasyczne filmy akcji i przygodowe

10118 - Filmy o superbohaterach i komiksach

9584 - Akcja i przygoda kryminalna

11828 - Zagraniczne filmy akcji i przygodowe

20541 - Filmy o porwaniach

8985 - Filmy sztuk walki

2125 - Filmy o wojsku, akcji i przygodach

10702 - Szpiegowskie filmy akcji i przygodowe

7700 - Westerny

Anime (7424)

11881 - Animowane filmy dla dorosłych

5507 - Opowieści o zwierzętach

2729 - Anime SF

2653 - Anime akcji

9302 - Komedie anime

452 - Dramaty anime

11146 - Anime fantasy

3063 - Anime pełnometrażowe

10695 - Horror anime

6721 - Seriale anime

Dla dzieci i rodziny (783)

5507 - Opowieści o zwierzętach

67673 - Disney

10659 - Edukacja dla dzieci

51056 - Filmy rodzinne

52843 - Muzyka dla dzieci

27346 - Seriale dla dzieci

10056 - Filmy na podstawie książek dla dzieci

6796 - Filmy dla dzieci w wieku 0-2 lat

6962 - Filmy dla dzieci w wieku 11-12 lat

6218 - Filmy dla dzieci w wieku 2-4 lat

5455 - Filmy dla dzieci w wieku 5-7 lat

561 - Filmy dla dzieci w wieku 8-10 lat

11177 - Kreskówki dla dzieci

Boże Narodzenie

1527064 - Brytyjskie filmy świąteczne dla dzieci i familijne

1721544 - Kanadyjskie filmy świąteczne dla dzieci i familijne

1474017 - Filmy świąteczne dla dzieci i familijne

1477206 - Filmy świąteczne dla dzieci i familijne (11-12 lat)

1477201 - Filmy świąteczne dla dzieci i familijne (5-7 lat)

1477204 - Filmy świąteczne dla dzieci i familijne (8-10 lat_

1476024 - Filmy świąteczne dla dzieci i familijne (z lat 90.)

1527063 - Europejskie filmy świąteczne dla dzieci i familijne

1394522 - Rodzinne filmy świąteczne

1475066 - Filmy świąteczne, które poprawiają nastrój (familijne i dla dzieci)

1475071 - Filmy świąteczne dla dzieci i familijne (kino absurdu)

1394527 - Romantyczne filmy świąteczne

Klasyczne filmy (31574)

47147 - Klasyczne filmy SF i fantasy

46553 - Klasyczne seriale telewizyjne

46576 - Klasyczne filmy akcji i przygodowe

31694 - Klasyczne komedie

29809 - Klasyczne dramaty

32392 - Klasyczne muzyczne komedie

31273 - Klasyczne romantyczne filmy

46588 - Klasyczne thrillery

48744 - Klasyczne filmy wojenne

47465 - Klasyczne westerny

52858 - Epickie filmy

7687 - Film noir

53310 - Nieme filmy

Komedia (6548)

9302 - Komedie anime

869 - Mroczna komedia

4426 - Zagraniczne komedie

89585 - Komedie grozy

1402 - Komedie nocnego programu telewizyjnego

26 - Komedie dokumentalne

13335 - Muzyczne komedie

2700 - Komedie polityczne

5475 - Romantyczne komedie

4922 - Satyra

9702 - Komedie slapstickowe

10256 - Komedie o sporcie

5286 - Stand-up

11559 - Komedie dla nastolatków

Dokumentalne (6839)

6839 - Dokumentalne

3652 - Biograficzne dokumentalne

9875 - Dokumentalne o przestępczości

5161 - Zagraniczne dokumentalne

5349 - Historyczne dokumentalne

4006 - Wojskowe dokumentalne

90361 - Muzyczne i koncertowe dokumentalne

7018 - Polityczne dokumentalne

10005 - Religijne dokumentalne

2595 - Naukowe i przyrodnicze dokumentalne

3675 - Społeczne i kulturowe dokumentalne

2760 - Ducha i duchowości dokumentalne

180 - Sportowe dokumentalne

1159 - Podróże i przygody dokumentalne

Dramaty (5763)

11 - Dramaty wojenne

3179 - Biograficzne dramaty

6889 - Dramaty kryminalne

4961 - Dramaty na podstawie książek

3653 - Dramaty oparte na faktach

500 - Dramaty LGBT

6616 - Dramaty polityczne

1255 - Romantyczne dramaty

5012 - Dramaty show-biznesowe

3947 - Dramaty dotyczące problemów społecznych

7243 - Dramaty sportowe

Kino światowe (78367)

3761 - Filmy afrykańskie

77232 - Azjatyckie filmy akcji

5230 - Australijskie filmy

262 - Belgijscy filmowcy

10757 - Brytyjskie filmy

3960 - Chińskie filmy

32473 - Klasyczne zagraniczne filmy

10606 - Holenderskie filmy

5254 - Filmy z Europy Wschodniej

6485 - Zagraniczne filmy SF i fantasy

11828 - Zagraniczne filmy akcji i przygodowe

4426 - Zagraniczne komedie

5161 - Zagraniczne dokumentalne

2150 - Zagraniczne dramaty

8243 - Zagraniczne filmy gejowskie i lesbijki

8654 - Zagraniczne horrory

10306 - Zagraniczne thrillery

58807 - Francuskie filmy

58886 - Niemieckie filmy

61115 - Greckie filmy

10463 - Indyjskie filmy

58750 - Irlandzkie filmy

8221 - Włoskie filmy

10398 - Japońskie filmy

5685 - Korejskie filmy

1613 - Latynoamerykańskie filmy

5875 - Filmy z Bliskiego Wschodu

63782 - Nowozelandzkie filmy

7153 - Zagraniczne romantyczne filmy

11567 - Rosyjskie filmy

9292 - Skandynawskie filmy

9196 - Filmy z Azji Południowo-Wschodniej

58741 - Hiszpańskie filmy

434295 - Tajwańskie filmy

107570 - Tajskie filmy i seriale

1133133 - Tureckie filmy

Horror (8711)

10944 - Kultowe horrory

45028 - Horry o głębinach morskich

8654 - Zagraniczne horrory

89585 - Komedie grozy

947 - Filmy o potworach

6998 - Opowieści satanistyczne

8646 - Slasher i filmy o seryjnych mordercach

42023 - Filmy nadprzyrodzonego horroru

52147 - Horror dla nastolatków

75804 - Wampiryczne horrory

75930 - Wilkołacze horrory

75405 - Filmy o zombie

Niezależne filmy

7077 - Niezależne filmy

11079 - Eksperymentalne filmy

11804 - Niezależne filmy akcji i przygodowe

4195 - Niezależne komedie

384 - Niezależne dramaty

3269 - Niezależne thrillery

9916 - Niezależne romantyczne filmy

LGBTQ (5977)

7120 - Komedie gejowskie i lesbijki

4720 - Dokumentalne o gejach i lesbijkach

500 - Dramaty gejowskie i lesbijki

65263 - Seriale TV dla gejów i lesbijek

3329 - Romantyczne filmy gejowskie i lesbijki

Muzyka (1701)

32392 - Klasyczne musicaly

1105 - Country i western / folk

59433 - Disneyowskie musicaly

10271 - Jazz i łatwe brzmienia

52843 - Muzyka dla dzieci

10741 - Muzyka latynoamerykańska

13335 - Musicaly

3278 - Koncerty rocka i popu

13573 - Musicaly o show-biznesie

55774 - Musicaly sceniczne

9472 - Koncerty muzyki miejskiej i tanecznej

2856 - Koncerty muzyki światowej

