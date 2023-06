Najpopularniejsze serwisy VoD w Polsce W ostatnich latach technologia VoD (Video on Demand) zdobyła ogromną popularność, stając się nieodłącznym elementem współczesnego stylu życia. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możemy cieszyć się nieograniczonym dostępem do ulubionych filmów, seriali i pro...

Najpopularniejsze serwisy VoD w Polsce

W ostatnich latach technologia VoD (Video on Demand) zdobyła ogromną popularność, stając się nieodłącznym elementem współczesnego stylu życia. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możemy cieszyć się nieograniczonym dostępem do ulubionych filmów, seriali i programów telewizyjnych, niezależnie od naszego miejsca pobytu czy godziny. Mimo że najwięksi gracze, tacy jak Netflix lub Disney+ zagarnęli już dla siebie największą część tortu, rynek cały czas się zmienia i rozwija. W tym artykule przyjrzymy się bliżej najpopularniejszym platformom VoD dostępnym w Polsce, przeanalizujemy ich najważniejsze propozycje oraz sprawdzimy, jak kształtują się ceny i co można zyskać dzięki subskrypcji.

Oferta serwisów VoD na polskim rynku jest tak szeroka, że mało kto może sobie dziś pozwolić na nieograniczone subskrypcje wszystkich platform. Dobrze jest wiedzieć, co, gdzie i za ile można znaleźć. Ten artykuł dostarczy Ci kluczowych informacji na temat cen i ofert różnych serwisów VOD, co pomoże Ci oszczędzić czas i pieniądze. Dzięki naszemu podsumowaniu będziesz w stanie świadomie wybrać te serwisy, które oferują najbardziej interesujące dla Ciebie treści.

źródło: Unsplash

Co to jest VoD?

Zanim jednak przejdziemy do listy najpopularniejszych w Polsce platform VoD, wyjaśnijmy pokrótce, co oznacza ten tajemniczy skrót. Twoi znajomi nazywają je „streamingami”, a babcia „netfliksami”. Najprawdopodobniej jednak chodzi o serwisy VoD, czyli Video on Demand. To termin oznaczający usługę dostarczania treści multimedialnych, takich jak filmy, seriale, programy telewizyjne czy dokumenty, w formie cyfrowej, które można oglądać na żądanie. Jest to rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom wybór treści i odtwarzanie ich w dowolnym czasie i miejscu, za pomocą urządzeń z dostępem do internetu. VoD zrewolucjonizowało tradycyjne modele dystrybucji treści, pozwalając widzom na uniknięcie ograniczeń wynikających z ustalonego programu telewizyjnego czy seansów kinowych. Dzięki usłudze VoD użytkownicy mają pełną kontrolę nad tym, co chcą oglądać, mogą przewijać, pauzować lub wznawiać treści według własnego uznania. Wraz z rozwojem technologii i coraz szybszym internetem, serwisy VoD stały się popularne na całym świecie, dając milionom ludzi możliwość cieszenia się ulubionymi filmami i serialami w dogodny sposób. A teraz, kiedy wiesz już, jak wyjaśnić ten skrót wszystkim tym, którzy niby wiedzieli, o co chodzi, ale nie do końca odnajdywali się w terminologii, z czystym sumieniem możemy przejść do zestawienia najciekawszych platform VoD, jakie są oficjalnie dostępne w Polsce.

Netflix

Netflix to globalna platforma, która stała się ikoną VoD na całym świecie. Coś, co zaczęło się jako tradycyjna wypożyczalnia filmów na płytach DVD, stopniowo przekształciło się w rewolucyjny serwis streamingowy. Co zabawne, model biznesowy firmy bazował kiedyś na wysyłaniu filmów… pocztą. Dopiero cyfrowa transformacja sprawiła, że Netflix stał się dominującym graczem na rynku VoD, oferującym szeroki wybór filmów, seriali, dokumentów i oryginalnych produkcji. Obecnie platforma oferuje tysiące tytułów, personalizowane rekomendacje i możliwość oglądania na różnych urządzeniach. Netflix wprowadził nowy wymiar do świata rozrywki, umożliwiając widzom oglądanie ulubionych programów bez ograniczeń czasowych i geograficznych.

Źródło: Unsplash

Najciekawsze seriale na Netflix

Gdyby w tym zestawieniu miały pojawić się wszystkie najlepsze produkcje dostępne na poszczególnych platformach VoD, przeczytanie go trwałoby wieki. Ograniczymy się więc do subiektywnej listy „top of the top”:

"The Crown" - serial opowiadający historię brytyjskiej rodziny królewskiej, począwszy od panowania Królowej Elżbiety II. Ceniona za doskonałą grę aktorską i wysoką jakość produkcji.

- serial opowiadający historię brytyjskiej rodziny królewskiej, począwszy od panowania Królowej Elżbiety II. Ceniona za doskonałą grę aktorską i wysoką jakość produkcji. "Stranger Things" - Ten nadnaturalny thriller osadzony w latach 80. zdobył ogromne uznanie i zdobył lojalną grupę fanów popkultury. Serial śledzi przygody grupy dzieciaków w małym miasteczku, które spotyka paranormalne zjawisko.

- Ten nadnaturalny thriller osadzony w latach 80. zdobył ogromne uznanie i zdobył lojalną grupę fanów popkultury. Serial śledzi przygody grupy dzieciaków w małym miasteczku, które spotyka paranormalne zjawisko. "Money Heist" (La Casa de Papel) - Ten hiszpański serial kryminalny stał się światowym fenomenem. Opowiada historię tajemniczego profesora, który organizuje największą napad na mennicę w historii.

- Ten hiszpański serial kryminalny stał się światowym fenomenem. Opowiada historię tajemniczego profesora, który organizuje największą napad na mennicę w historii. "Black Mirror" - Ten antologiczny serial science fiction bada mroczne strony współczesnej technologii i wpływ, jaki ma na nasze życie. Każdy odcinek stanowi odrębną historię.

Inne popularne produkcje dostępne na Netflix: Narcos, Dark, Abstrakt, Mindhunter, Atypowy, House of Cards, Ozark, Na Zachodzie bez zmian, Blondynka, Stutz, Glass Onion, Gambit królowej, Peaky Blinders

Ile kosztuje Netflix?

Jeszcze do niedawna popularną praktyką było współdzielenie abonamentów oferujących oglądanie treści na 4 różnych urządzeniach. Niestety, rozwiązanie to jest obecnie możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Tak prezentuje się aktualny cennik Netflixa:

Plan Podstawowy : 29 zł/mies. (bez reklam, jakość obrazu HD – 720p, oglądanie na 1 urządzeniu naraz, pobieranie na 1 urządzenie naraz)

: 29 zł/mies. (bez reklam, jakość obrazu HD – 720p, oglądanie na 1 urządzeniu naraz, pobieranie na 1 urządzenie naraz) Plan Standard : 43 zł/mies. (bez reklam, jakość obrazu Full HD – 1080p, oglądanie na 2 urządzeniach naraz, pobieranie na 2 urządzenia naraz)

: 43 zł/mies. (bez reklam, jakość obrazu Full HD – 1080p, oglądanie na 2 urządzeniach naraz, pobieranie na 2 urządzenia naraz) Plan Premium: 60 zł/mies. (bez reklam, jakość obrazu Ultra HD, 4K, oglądanie na 4 urządzeniach naraz, pobieranie na 6 urządzeń naraz, dźwięk 3D)

HBO Max

Źródło: Depositphotos

Z początkiem przyszłego roku serwis HBO Max zmieni w Europie nazwę na Max. Póki co, w naszym kraju wciąż funkcjonuje on pod starym szyldem. To o tyle zabawne, że jeszcze do niedawna VoD od HBO były dostępne w naszym kraju pod nazwą HBO GO. W obecnej formie platforma oferuje treści nie tylko od Home Box Office, ale także od takich gigantów jak Warner Bros, DC oraz Cartoon Network. Fuzja z Discovery+ przyniesie jeszcze więcej treści, gdy na Polskim rynku pojawi się Max (bez HBO w nazwie).

Najciekawsze seriale na HBO Max

„Gra o Tron” — Ten epicki serial fantasy zdobył ogromną popularność na całym świecie. Opowiada on o walce o władzę w fikcyjnym świecie Westeros.

— Ten epicki serial fantasy zdobył ogromną popularność na całym świecie. Opowiada on o walce o władzę w fikcyjnym świecie Westeros. „Przyjaciele” — Licencja na klasyczny sitcom, który stał się ikoną popkultury, jest obecnie w rękach HBO Max. Co ciekawe, jeszcze do niedawna, był dostępny na Netflixie.

— Licencja na klasyczny sitcom, który stał się ikoną popkultury, jest obecnie w rękach HBO Max. Co ciekawe, jeszcze do niedawna, był dostępny na Netflixie. „Rodzina Soprano” — Kultowy serial kryminalny opowiadający o życiu Tony'ego Soprano, szefa mafii, który cierpi na depresję.

— Kultowy serial kryminalny opowiadający o życiu Tony'ego Soprano, szefa mafii, który cierpi na depresję. "Westworld" — Serial science fiction, który przenosi nas do niecodziennego parku rozrywki, w którym ludzie spełniają swoje mroczne fantazje.

— Serial science fiction, który przenosi nas do niecodziennego parku rozrywki, w którym ludzie spełniają swoje mroczne fantazje. „Sukcesja” — Prestiżowy dramat, który odniósł ogromny sukces zarówno wśród krytyków, jak i widzów. Serial opowiada o konfliktach i intrygach w potężnej rodzinie Royów, właścicieli globalnego koncernu medialnego.

Inne popularne produkcje dostępne na HBO Max: Elvis, The Last of Us, Diuna, Ród Smoka, Biały Lotos, seria Harry Potter, Czarnobyl, Ślepnąc od świateł, Euforia, Detektyw

Ile kosztuje HBO Max

W tej chwili HBO Max oferuje 2 warianty abonamentu:

PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA: 29,99 zł

ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 234,99 zł (można zaoszczędzić 124,89 zł)

Prime Video

Prime Video to obecnie chyba najtańsze VoD w Polsce. Serwis oferowany przez Amazon oferuje pokaźną bibliotekę filmów, seriali, programów telewizyjnych i oryginalnych produkcji. Usługa, która po miesięcznym okresie próbnym będzie kosztowała nas zaledwie 49 złotych za rok to część subskrypcji Amazon Prime. Serwis oferuje możliwość pobierania treści, oglądania w trybie offline oraz personalizowane rekomendacje na podstawie preferencji użytkownika. Dzięki temu Prime Video staje się atrakcyjną opcją dla miłośników kina i seriali, poszukujących różnorodnej rozrywki online w wariancie budżetowym.

Najciekawsze seriale na Prime Video

"The Boys" — Ten mroczny i niezwykle oryginalny serial superbohaterski przedstawia grupę zwykłych ludzi, którzy postanawiają powstrzymać przemoc i korupcję ze strony nadludzkich superbohaterów.

— Ten mroczny i niezwykle oryginalny serial superbohaterski przedstawia grupę zwykłych ludzi, którzy postanawiają powstrzymać przemoc i korupcję ze strony nadludzkich superbohaterów. "Fleabag” — Ten humorystyczny i przełomowy serial opowiada o samotnej i ekscentrycznej Fleabag, która prowadzi burzliwe życie w Londynie, borykając się z osobistymi problemami i trudnościami.

— Ten humorystyczny i przełomowy serial opowiada o samotnej i ekscentrycznej Fleabag, która prowadzi burzliwe życie w Londynie, borykając się z osobistymi problemami i trudnościami. „Wspaniała pani Maisel" — Ten nagradzany serial komediowy opowiada historię Miriam "Midge" Maisel, kobiety, która po nieudanym małżeństwie odkrywa swoje talenty jako stand-up komik w latach 50. w Nowym Jorku.

— Ten nagradzany serial komediowy opowiada historię Miriam "Midge" Maisel, kobiety, która po nieudanym małżeństwie odkrywa swoje talenty jako stand-up komik w latach 50. w Nowym Jorku. „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” — Epicka produkcja prezentująca świat Śródziemia z kultowych książek Tolkiena, na długo przed wydarzeniami z Hobbita.

Inne popularne produkcje dostępne na Prime Video: Sound of Metal, Jack Ryan, Vikings, Good Omens, American Gods

Disney+

Disney+ to popularna platforma VoD, która gromadzi niezliczoną ilość treści nie tylko od Disneya, ale także od takich gigantów jak Pixar, Marvel, Star Wars i nie tylko. Oferuje zarówno klasyczne animacje, jak i najnowsze filmy i seriale ze znanych uniwersów. Na Disney+ znajdziesz takie perełki jak "Król Lew", "Śpiąca Królewna", "Avengers: Endgame", "The Mandalorian" czy "Gwiezdne wojny". Platforma oferuje również ekskluzywne oryginalne produkcje, takie jak "WandaVision" czy "The Falcon and the Winter Soldier", które rozszerzają świat Marvela na ekranie telewizyjnym. Dzięki bogatej bibliotece treści dla dzieci i dorosłych Disney+ zapewnia rozrywkę dla całej rodziny. Dodatkowo, platforma umożliwia pobieranie treści, oglądanie w trybie offline oraz tworzenie profili dla różnych członków rodziny.

Najciekawsze seriale na Disney+

"The Mandalorian" — Ten nagradzany serial z uniwersum Star Wars to opowieść o łowcy nagród, który podróżuje przez galaktykę, chroniąc Dziecko (Baby Yoda) przed niebezpieczeństwami.

— Ten nagradzany serial z uniwersum Star Wars to opowieść o łowcy nagród, który podróżuje przez galaktykę, chroniąc Dziecko (Baby Yoda) przed niebezpieczeństwami. "WandaVision" — Ten innowacyjny serial Marvela eksploruje historię Wandy Maximoff (Scarlet Witch) i Visiona łącząc elementy sitcomu z niezwykłym światem superbohaterów.

— Ten innowacyjny serial Marvela eksploruje historię Wandy Maximoff (Scarlet Witch) i Visiona łącząc elementy sitcomu z niezwykłym światem superbohaterów. "Only Murders in the Building" — Główne role w serialu grają Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. Akcja skupia się na trójce nieznajomych, którzy są zafascynowani "true crime" i razem postanawiają rozwiązać zagadkę morderstwa, które ma miejsce w ich ekskluzywnym apartamentowcu w Nowym Jorku.

— Główne role w serialu grają Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. Akcja skupia się na trójce nieznajomych, którzy są zafascynowani "true crime" i razem postanawiają rozwiązać zagadkę morderstwa, które ma miejsce w ich ekskluzywnym apartamentowcu w Nowym Jorku. „Atlanta” — Oryginalna produkcja stworzona przez Donalda Glovera (Childish Gambino), który również gra jedną z głównych ról. Serial opowiada historię Earna, który próbuje odnieść sukces jako menedżer swojego kuzyna rapera.

Inne popularne produkcje dostępne na Disney+: Avatar, Andor, Zagubieni, Simpsonowie, The Walking Dead, Z Archiwum X, Family Guy

Ile kosztuje Disney+

Platforma Disney+ oferuje 2 warianty abonamentu:

PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA: 28,99 zł

ZA CAŁY ROK Z GÓRY: 289,90 zł (12 miesięcy w cenie 10)

Apple TV+

Źródło: Depositphotos

Jak nietrudno się domyślić, Apple TV to VoD stworzone przez giganta z Cupertino. Dostępna jako aplikacja na różnych urządzeniach, takich jak iPhone'y, iPady i komputery Mac, Apple TV oferuje użytkownikom szeroki wybór treści wideo, w tym filmy, seriale, programy telewizyjne, dokumenty i wiele innych. Nie zabrakło też wsparcia aplikacji wśród telewizorów smart (m.in. Samsung Smart TV, LG Smart TV, Sony) oraz konsol (PlayStation oraz Xbox). Apple TV oferuje również funkcje personalizacji, takie jak rekomendacje oparte na preferencjach użytkownika i możliwość tworzenia listy "Do obejrzenia".

Najciekawsze seriale na Apple TV+

"Ted Lasso" — Ten komediowy serial opowiada historię Teda Lasso, amerykańskiego trenera futbolu, który dostaje szansę prowadzenia zespołu piłkarskiego w Anglii.

— Ten komediowy serial opowiada historię Teda Lasso, amerykańskiego trenera futbolu, który dostaje szansę prowadzenia zespołu piłkarskiego w Anglii. "The Morning Show" - Serial przedstawia kulisy pracy nad fikcyjnym programem telewizyjnym i ukazuje relacje między dziennikarzami.

- Serial przedstawia kulisy pracy nad fikcyjnym programem telewizyjnym i ukazuje relacje między dziennikarzami. „Rozdzielenie” — Serial prezentuje dystopijną wizję świata, w którym życie prywatne i zawodowe pracowników korporacji zostaje rozdzielone za pomocą zabiegu medycznego.

— Serial prezentuje dystopijną wizję świata, w którym życie prywatne i zawodowe pracowników korporacji zostaje rozdzielone za pomocą zabiegu medycznego. "For All Mankind" - Serial science fiction, który przedstawia alternatywną historię podboju kosmosu, w której wyścig kosmiczny między USA a ZSRR nigdy się nie zakończył.

Inne popularne produkcje dostępne na Apple TV+: Wielka wyprawa na koniec świata, Prehistoryczna planeta, Czarny ptak, W obronie syna, Mały świat, Pachinko, Terapia bez trzymanki

Ile kosztuje Apple TV+

Jeśli interesuje Was oglądanie treści dostępnych na Apple TV+, istnieją 3 opcje zdobycia dostępu do platformy:

ZAKUP URZĄDZENIA — Po zakupie urządzenia Apple zyskujesz 90 dni, żeby skorzystać z bezpłatnego dostępu do platformy.

— Po zakupie urządzenia Apple zyskujesz 90 dni, żeby skorzystać z bezpłatnego dostępu do platformy. ABONAMENT — Po bezpłatnym 7-dniowym okresie próbnym miesięczna subskrypcja kosztuje 34,99 zł.

— Po bezpłatnym 7-dniowym okresie próbnym miesięczna subskrypcja kosztuje 34,99 zł. APPLE ONE — W abonamencie Apple One zyskujesz dostęp do Apple TV+ razem z iCloud, Apple Music oraz Apple Arcade. Koszt pakietu to 34,99 zł miesięcznie dla jednej osoby lub 44,99 zł w wariancie rodzinnym.

Viaplay

Viaplay to platforma streamingowa, która cieszy się dużą popularnością wśród fanów sportu. VoD umożliwia subskrybentom oglądanie wydarzeń sportowych na żywo, w tym piłki nożnej, hokeja, tenisa i innych dyscyplin. Na platformie nie brakuje też innych treści (w tym filmy, seriale, programy sportowe, dokumenty i wiele więcej). Użytkownicy mogą oglądać swoje ulubione treści na różnych urządzeniach, takich jak telewizory, smartfony, tablety, komputery oraz przystawki streamingowe (m.in. Chromecast, Apple TV, Amazon Fire Stick itp.).

Popularne produkcje dostępne na Viaplay: Biuro, Most nad Sundem, Downtown Abbey, Parks and Recreations, Forbrydelsen, Endeavour, Mr. Robot, Chicago P.D., Chicago Fire

Ile kosztuje Viaplay

Chcą skorzystać z oferty Viaplay możecie wybrać jeden z 3 wariantów subskrypcji:

Viaplay Filmy i Seriale (15 zł za miesiąc) — dostęp do seriali, filmów i treści dla dzieci

(15 zł za miesiąc) — dostęp do seriali, filmów i treści dla dzieci Viaplay Medium (40 zł za miesiąc) — dostęp do sportu (piłka nożna, sporty walki, sporty motorowe, rzutki i wiele więcej) oraz wszystkiego, co oferuje tańszy pakiet Filmy i Seriale

(40 zł za miesiąc) — dostęp do sportu (piłka nożna, sporty walki, sporty motorowe, rzutki i wiele więcej) oraz wszystkiego, co oferuje tańszy pakiet Filmy i Seriale Viaplay Total (55 zł za miesiąc) — oprócz wszystkiego, co oferują tańsze pakiety, wybierając tę subskrypcję, otrzymujesz dodatkowo dostęp do treści „sport premium” (m.in. KSW, angielska Premier League, Formuła 1).

Player

Player to polska platforma streamingowa. Można tu znaleźć wiele popularnych seriali, filmów, programów telewizyjnych, a także transmisje sportowe. Na uwagę z pewnością zasługuje bogata biblioteka rodzimych produkcji. Materiały mogą być oglądane w dowolnym czasie i miejscu za pośrednictwem aplikacji na urządzeniach mobilnych, smart TV czy komputerach. Platforma oferuje zróżnicowane plany subskrypcyjne, w tym takie, gdzie oprócz oferty Playera zyskujemy dostęp do programów telewizyjnych oraz oferty takich gigantów jak Eurosport, Canal+ lub HBO. Serwis pozwala też wypożyczać pojedyncze filmy w ramach modelu „na życzenie”.

Popularne produkcje dostępne na Playerze: Hotel Paradise, Skazana, Niebezpieczni Dżentelmeni, Pati, Chyłka Oskarżenie, Emigracja XD, Kruk, Johny, Szadź

Ile kosztuje Player

Opcji jest naprawdę wiele. Wszystko zależy od tego, jakich treści szukacie. Oto kilka wybranych opcji cenowych:

Player z reklamami — 10 zł za 30 dni

— 10 zł za 30 dni Player bez reklam — 20 zł za 30 dni

— 20 zł za 30 dni Eurosport Extra Player — 20 zł za 30 dni

— 20 zł za 30 dni Player z reklamami + HBO — 40 zł za 30 dni

— 40 zł za 30 dni Player bez reklam + kanały TV — 40 zł za 30 dni

— 40 zł za 30 dni Player bez reklam + Canal+ — 64 zł za 30 dni

Ceny filmów na życzenie wahają się w przedziale od 10 do 20 zł.

TVP VOD

Kolejna propozycja dla fanów rodzimych produkcji. TVP VOD to polska platforma streamingowa oferowana przez Telewizję Polską. Dostępna zarówno w wersji bezpłatnej, jak i wariantach premium, zapewnia szeroki wybór treści wideo dla polskich widzów. Na TVP VOD można znaleźć różnorodne programy telewizyjne, seriale, filmy, dokumenty oraz wiele innych produkcji zarówno polskich, jak i zagranicznych. Platforma umożliwia oglądanie materiałów w dowolnym czasie i miejscu, dzięki czemu widzowie mogą nadrobić zaległości, jeśli na co dzień oglądają wybrane programy w tradycyjnej telewizji. TVP VOD oferuje również transmisje na żywo, dzięki którym widzowie mogą śledzić wydarzenia sportowe, koncerty, wiadomości i wiele innych na bieżąco. Dodatkowo, platforma zapewnia dostęp do archiwalnych materiałów telewizyjnych, co pozwala na odkrywanie starszych produkcji i cieszenie się klasykami polskiej telewizji.

Popularne produkcje dostępne na TVP VOD: Republika Dzieci, Kres Niewinności, Słodkie Kłamstewko, Pielęgniarki, Krucjata, Polowanie na Ćmy, Czterej Pancerni i Pies, Stawka Większa niż Życie, Kochaj albo Rzuć, Kamper Polska, The Voice Kids

Ile kosztuje TVP VOD

TVP VOD+ na 30 dni — 9,99 zł

— 9,99 zł TVP VOD+ na 90 dni — 14,99 zł

— 14,99 zł TVP VOD+ na 180 dni — 24,99 zł

— 24,99 zł TVP VOD+ na 365 dni — 44,99 zł

Koszt wykupienia dostępu do pojedynczego materiału (np. film fabularny, dokumentalny) — od 5 do 23 zł (ważność: 48 h)

Dostęp do treści w Strefie ABO jest bezpłatny w ramach potwierdzenia opłacania abonamentu RTV.

Polsat Box Go

Polsat Box Go to kolejna polska platforma streamingowa. Jak nietrudno się domyślić, stoi za nią Polsat, jeden z największych rodzimych nadawców telewizyjnych. Dzięki Polsat Box Go widzowie mają dostęp do różnorodnych treści wideo, w tym programów telewizyjnych, seriali, filmów, a także transmisji na żywo. Platforma umożliwia oglądanie ulubionych programów telewizyjnych w dowolnym czasie i miejscu za pośrednictwem aplikacji na urządzeniach mobilnych, smart TV i komputerach. Dodatkowo, platforma zapewnia dostęp do archiwalnych materiałów telewizyjnych, umożliwiając odkrywanie starszych produkcji i cieszenie się klasykami polskiej telewizji.

Ile kosztuje Polsat Box Go

Podobnie jak w przypadku Playera, za którym stoi grupa Discovery (m.in. stacja TVN) i tutaj mamy wiele opcji wykupienia subskrypcji z dostępami do programów telewizyjnych i innych serwisów VoD.