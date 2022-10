WandaVision to nie koniec tej zwariowanej historii

WandaVision zapoczątkowało seriale będące częścią Marvel Cinematic Universe. Pierwszy serial skupia się na losach - jak sama nazwa zdradza - Wandy Maximoff i Visiona. Jest to jednak zdecydowanie niestandardowa produkcja, nie tylko jak na standardy MCU - serial bowiem łączy w sobie mnóstwo gatunków, od sitcomu utrzymanego w klimacie lat 50., przez komedię i dramat psychologiczny, aż po kino superbohaterskie. Majstersztyk pod względem technicznym, lecz fabularnie serial również zrobił ogromne wrażenie.

Historia przez wszystkie odcinki trzymała w napięciu i do samego końca nie wyjaśniała wszystkich kwestii. Jako widzowie wiedzieliśmy tylko, że seans tego serialu niezbędny jest do całkowitego zrozumienia filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu - lecz nadal wiele wątków zostało, nazwijmy to, urwanych. Aż do teraz.

Nadchodzi Vision Quest, skupiający się na dalszych losach tego bohatera

Jak udowodniła druga część Doktora Strange’a, utrzymana w horrorowej stylistyce, dalsze losy Scarlett Witch będziemy poznawać w przyszłych produkcjach filmowych. Co więcej, poznamy również tajniki postaci Agathy - wkrótce ruszają prace nad serialem Agatha: Coven of Chaos. Unikając wszelkich spoilerów, zagadką jednak stał się Vision, a dokładniej jego przyszłość - i wygląda na to, że wkrótce dokładniej poznamy tę sprawę, a co za tym idzie, wszyscy twórcy najróżniejszych teorii spiskowych będą mogli sprawdzić, jak blisko byli prawdy.

Według Variety, serial Vision Quest powstaje - i w rolę tytułowego bohatera ponownie wcieli się Paul Bettany, co jest bez dwóch zdań doskonałą informacją. Po tylu filmach i fenomenalnym serialu ciężko wyobrazić sobie kogoś innego w roli Visiona - tym bardziej, że Quest ma wyjaśnić zagadkę związaną z białą wersją postaci, która jeszcze niedawno była zaledwie głosowym systemem opartym na sztucznej inteligencji.

