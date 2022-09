Disney & Marvel Games Showcase. Podsumowanie konferencji

Ten weekend bez wątpienia należy do Disneya - a przynajmniej firma chce, byśmy tak myśleli. Zapowiedzi, promocje i nowe produkcje. Jest w czym wybierać. Jest też coś dla graczy. Trzeba przyznać, że to najbardziej rozczarowujący (jak dotąd) element D23 Expo.

Konrad na bieżąco śledzi to, co dzieje się na D23 Expo, przynosząc Wam materiały związane z pierwszymi zapowiedziami i wrażeniami ze święta fanów firmy, która posiada prawa do najpopularniejszych obecnie na rynku marek. W swoim podsumowaniu nowości Disney oraz Pixar skupia się przede wszystkim na filmach, serialach i produkcjach bazujących na znanych i lubianych postaciach, o których firma zapominała przez wiele lat, a które pojawią się na platformie Disney+. Jednak zanim D23 Expo dobiegnie końca, możemy spodziewać się jeszcze wielu atrakcji. Jedną z nich mogła być wczorajsza prezentacja Disney & Marvel Games Showcase, z którą wiązane były spore nadzieje.

Disney stara się rozgościć na rynku gier wideo na dobre. W końcu posiada marki, które idealnie odnajdują się na komputerach i konsolach. Patrząc jednak na zapowiedzi z wczorajszej prezentacji Disney & Marvel Games Showcase mam wrażenie, że zamiast wyciągania asów z rękawa, firma wyciąga ręce po pieniądze graczy mobilnych, kusząc ich tytułami i popularnymi postaciami, które już niedługo trafią na ekrany smartfonów.

Disney & Marvel Games Showcase rozczarowuje po całości

W przyszłym roku do graczy trafi Marvel World of Heroes. To kolejna wariacja na temat Pokemon GO, za którą również stoi studio Niantic Games. Gra AR pozwoli fanom stworzyć własnego super bohatera i połączyć siły z ulubionymi postaciami Marvela. Szczegółów na jej temat jeszcze nie znamy, jednak już teraz można rejestrować się do testów na oficjalnej stronie MarvelWorldofHeroes.

Na konferencji zaprezentowano też nowe zwiastuny do gier Marvel Strike Force oraz Marvel Snap. Ta druga to gra karciana dla fanów zbierania cyfrowych bohaterów. Jest też wariacja na temat Mario Kart.

Disney Speedstorm będzie tytułem free-to-play z całą masą postaci Disney i Pixar, którzy ścigać się będą na trasach umieszczonych w znajomych światach.

Mamy też tytuł na wyłączność dla Nintendo Switch. To kooperacyjna platformówka Disney Illusion Island, w której gracze wcielają się w postacie Myszki Miki, Minnie, Kaczora Donalda oraz Goofiego. Trafiają oni do tajemniczego świata Monoth i muszą zdobyć trzy mistyczne książki potrzebne do uratowania jego mieszkańców. Gra zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch w 2023 r. i nie wiadomo czy w przyszłości pojawi się na innych platformach.

Disney & Marvel Games Showcase. Podsumowanie konferencji

Jest jednak nadzieja, że Disney poważnie myśli o grach i graczach - w szczególności tych konsolowych. Amy Hennig powraca na scenę z tytułem, o którym może być jeszcze głośno. To ona odpowiada m.in. za scenariusze do serii gier Uncharted i pracowała przy szeregu innych gier, które cieszyły się sporą popularnością. Hennig wraz ze studiem Skydance New Media pracuje obecnie nad niezatytułowaną produkcją, która skupiać się będzie na dwóch popularnych superbohaterach z uniwersum Marvela. Na temat gry nie wiemy zbyt wiele. Zaserwowany wczoraj zwiastun nie zdradził niczego poza faktem, że będziemy śledzić losy Kapitana Ameryki i Czarnej Pantery (oraz dwójki innych postaci) odwiedzając Paryż z okresu II Wojny Światowej oraz fikcyjne państwo Wakanda.

Jest jeszcze Marvel’s Midnight Suns, które rodzi się w ogromnych bólach i w przeszłości było wielokrotnie przekładane. Taktyczny RPG, który może się kojarzyć z serii X-kom do graczy trafi 2 grudnia. Gra dostępna będzie na komputery PC i konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W przygotowaniu jest również wersja na poprzednia generację oraz Nintendo Switch - premiera nie jest jednak jeszcze potwierdzona.

Marvel’s Midnight Suns to wyjątkowe połączenie bogatej historii, personalizacji postaci, ich rozwoju i relacji znanych z RPG z taktyczną strategią i nową, rewolucyjną mechaniką walki opartej na kartach. Po mroczniejszej stronie uniwersum Marvela stworzysz nierozerwalne więzi z legendarnymi Superbohaterami Marvela i niebezpiecznymi nadprzyrodzonymi wojownikami, by stanąć do walki z największym zagrożeniem świata… demonicznymi siłami Lilith i starszego boga Chthona

Odchodząc nieco od bohaterów Marvela, na wczorajszej konferencji zaprezentowano także Tron: Identity. To gry typu "Visual Novel" kładąca ogromny nacisk na fabułę, podejmowanie wyborów i niezliczone linie dialogowe. Gra pojawi się na komputerach PC i konsolach w przyszłym roku.