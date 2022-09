Wolverine zawalczy z Deadpoolem. Marvel spełnia mokre sny fanów

Deadpool 3 spełni oczekiwania?

Deadpool to jedna z najbardziej ekscentrycznych postaci w całym uniwersum komiksowym Marvela i zdecydowanie najbardziej wyjątkowa w całym MCU. Brutalność i poczucie humoru (które poza łamaniem czwartej ściany jest dość… “nieodpowiednie”) wychodzą poza dotychczasowe standardy filmów ze stajni Disneya - jednak całość okazała się strzałem w dziesiątkę i bardzo szybko zdołała rozkochać w sobie widzów.

Zarówno pierwsza, jak i druga część Deadpoola, cieszyła się ogromną popularnością. Nic więc dziwnego, że mnóstwo fanów MCU czekało na Deadpoola 3 z wypiekami na twarzy - a ostatnie informacje tylko podgrzewają atmosferę.

Źródło: Depositphotos

W Deadpoolu 3 oficjalnie pojawi się Wolverine!

Jak dumnie ogłosił Ryan Reynolds, trzecia część Deadpoola będzie niezwykle wyjątkowa - w filmie pojawi się bowiem sam Wolverine. To nie tylko oznacza niezwykle ciekawe połączenie bohaterów, ale sprawia, że Rosomak oficjalnie wkracza do MCU. Gdyby tego było mało, w rolę Wolverine’a ponownie wcieli się fenomenalny Hugh Jackman.

Reynolds publikując wideo na swoim Twitterze dodał opis "Hard keeping my mouth sewn shut about this one”, co jest udaną grą słowną i nawiązaniem do X-Men Origins: Wolverine z 2009 roku. Nie będę spoilerował, o co dokładnie chodzi, jednak jeśli oglądaliście ten film, z pewnością uśmiech pojawił się na Waszej twarzy.

Całość jest jednak o tyle interesująca, że według wszelkich informacji, Jackman miał zrezygnować z roli Wolverine’a po filmie “Logan” z 2017 roku. Jak jednak widać, romans z MCU będzie trwał nadal - i chyba nikt nie będzie na to narzekał.

Kiedy Deadpool 3 trafi do kin?

Poznaliśmy również datę premiery trzeciego Deadpoola. Ta niestety pominie przyszły rok, więc będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Film trafi do kin 6 września 2024 roku. Czekacie?

Źródło: Ryan Reynolds (Twitter)