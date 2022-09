Iron Man otrzyma własną grę od EA. Wiceprezes Marvel Games: „list miłosny do legendarnego bohatera”

Już o do niespełna dwóch miesięcy krążą po sieci plotki o nowej grzej Marvela poświęconej Iron Manowi. Dziś możemy już z całą pewnością potwierdzić, że Tony Stark otrzyma swoją własną produkcję, za którą odpowiadać będą twórcy remake’u Dead Space i Star Wars: Squadrons.

Gry oparte o uniwersum Marvela to czysta loteria. Albo wyjdzie z tego świetny tytuł, taki jak Spider-Man od Insomniac Games, albo gniot pokroju Marvel’s Avengers od Crystal Dynamics. Do tego znanego grona już niebawem dołączy tytuł skupiony tylko i wyłącznie na ulubieńcu działu marketingowego Marvela – Iron Manie.

Electronic Arts poinformowało na oficjalnym blogu o nawiązaniu współpracy z Marvel Games, w ramach której powstanie zupełnie nowa gra dedykowana Żelaznemu Człowiekowi. EA nie zdradziło zbyt wielu szczegółów, ale wiadomo, że od strony wykonawczej zespołem pokieruje Olivier Proulx, posiadający już doświadczenie w produkcjach Marvela dzięki pracy przy Strażnikach Galaktyki. Jak czytamy we wpisie, tytuł ma przedstawiać „złożoność, charyzmę i geniusz Tonego Starka”, w formie trzecioosobowej gry akcji.

„Jesteśmy podekscytowani współpracą z utalentowanym zespołem Motive Studio, by przedstawić ich oryginalną wizję jednej z najważniejszych, najpotężniejszych i najbardziej ukochanych postaci Marvela. Ich doświadczenie w dostarczaniu zarówno uznanych światów rozrywki, jak i ekscytującej rozgrywki – w połączeniu z autentyczną pasją do opancerzonej ikony – będzie napędzać nasze dążenie do dostarczenia listu miłosnego do legendarnego bohatera w formie najlepszej gry wideo o Iron Manie”. – Bill Rosemann, wiceprezes i dyrektor kreatywny w Marvel Games