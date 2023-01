Co prawda o wzrostach sprzedaży wśród tego rodzaju smartfonów słychać już od dawna, ale tym razem to właśnie ma być ten rok. Mowa oczywiście o „składakach”, a prognozę przedstawiła firma Digital Supply Chain Consultants (DSCC). Jej zdaniem po kilku latach przymiarek i konsolidacji rynku w tym roku w końcu staną się one naprawdę popularne.

Będzie spora konkurencja

Jednak co ciekawe – DSCC prognozuje wzrosty sprzedaży większości producentów oprócz… Samsunga. Oczywiście z jednej strony wynika to z jego dominującej pozycji na tym rynku. Ale z drugiej – klienci znają już jego ofertę, która od jakiegoś czasu niewiele się zmienia i wszystkie dobre ale i złe strony tych urządzeń w zasadzie pozostają bez zmian. Dlatego prawdopodobnie będą chcieli dać szansę innym firmom i będą ku temu mieli okazję.

Zdaniem DSCC największe znaczenie będzie tu miało wejście na rynek Googla co sprawi, że zwiększy się realna konkurencja. Bo klienci darzą tą firmę większym zaufaniem niż chińskie marki, nawet jeżeli mają one większe doświadczenie w produkcji smartfonów.

Oczywiście chińscy producenci również nie zamierzają odpuszczać i przy większej konkurencji w końcu mają mocniej wejść w ten segment czyli zaprezentować swoje urządzenia na globalnym rynku. Jako przykład DSCC wymienia tu OPPO, które na pewno będzie sprzedawać na całym świecie model Find N2 Flip. Podstawowy Find N2, którego recenzję możecie przeczytać tu, na razie będzie dostępny tylko w Chinach, ale firma cały czas nie wyklucza wprowadzenia go do szerszej sprzedaży.

Swoje urządzenie zaprezentuje też VIVO, a z naszych informacji wynika, że cały czas wchodzi w grę jego globalna dystrybucja. Na rynku jest też już motorola razr 2022 i w zasadzie tylko Xiaomi nie opowiedziało się, czy Mix Fold 2 będzie dostępny poza Chinami. A urządzenie na żywo robi wrażenie jakością wykonania.

Co z Samsungiem?

Firma bardzo mocno postawiła na składane urządzenia. Pytanie, czy nie zrobiła tego nieco za wcześnie. W wynikach widać duży spadek sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Ale jak czytamy w analizie DSCC, jest to norma dla tego rynku i dzieje się tak zawsze po wprowadzeniu nowej serii iPhonów. Jednak liczby robią wrażenie. W 2021 roku USA stanowiły 29 proc. sprzedaży składanych smartfonów Samsunga. W ostatnim kwartale 2022 r. było to ledwie 7 proc.

Generalnie analitycy największe nadzieje widzą w dwóch firmach. Pierwsza to Google które ma przedstawić „składaki” w tym roku. Druga – to Apple. Przy czym tu najprawdopodobniej będziemy mieć do czynienia z większym urządzeniem, które bardziej będzie przypominać składanego iPada niż iPhona. Wg prognoz zobaczymy je w 2024 r.

