Prawie 430 mln zł to suma wszystkich kar nałożonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zeszłym roku. Najwięcej, bo ponad 206 mln zł kary ma do zapłacenia Allegro - za wykorzystywanie swojej pozycji na rynku w sposób niedozowolony oraz za faworyzowanie własnego sklepu internetowy, co w konsekwencji odbijało się na konkurencyjnych sprzedawcach oferujących swoje produkty na Allegro.

Prezes UOKiK wszczął w zeszłym roku 97 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz 203 postępowania wyjaśniające. W 2022 r. wydanych zostało 58 decyzji, w których nałożony zostały kary pieniężne w wysokości przekraczającej 100 mln zł. Ponad 28 mln zł to najwyższa kara nałożona za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Kara ta nałożona została na spółkę BO Energy (znaną też wcześniej jako FG Energy). Zapewne dobrze ją znacie. To ta firma odpowiedzialna jest za sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych. UOKiK zakwestionował m.in. utrudnianie konsumentom odstąpienia od umowy bez kar finansowych. Urząd zarzucił też firmie jawne wprowadzanie klientów w błąd. Dotyczyło to rzekomej współpracy z Ministerstwem Klimatu.

Ubiegły rok to czas wytężonej pracy dla konsumentów i uczciwych przedsiębiorców, naznaczony po pandemicznymi trudnościami, ale przede wszystkim wojną w Ukrainie. Wyzwaniom stawialiśmy czoła nie tylko monitorując rynek i przeciwdziałając nieuczciwym praktykom, ale także wspierając rząd w wypracowaniu i notyfikacji programów pomocowych. W 2022 roku wyraźnie dostrzegane były nasze działania w sieci. Rozpoczęliśmy rewolucję w zakresie oznaczania treści komercyjnych w internecie, a także rozpoczęliśmy porządkowanie marketingu treści na portalach informacyjnych

- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Podsumowanie 2022 r. okiem UOKiK. Urząd miał pełne ręce roboty

UOKiK kwestionował również niezgodne z przepisami zmiany w umowach w z kilku branż: finansowej, ubezpieczeniowej, e-płatności czy e-commerce. Prowadził postępowania wyjaśniające w sprawie klauzul waloryzacyjnych wprowadzonych przez operatorów komórkowych w umowach na czas oznaczony. Urząd w ubiegłym roku skupiał się również na rozwijającym się rynku mediów społecznościowych i konieczność zadbania o to, by wyróżniał się transparentnymi zasadami, a jego użytkownicy nie byli wprowadzani w błąd. Za brak współpracy z Urzędem ukaranych zostało sześciu influencerów (kary wyniosły łącznie prawie 140 tys. zł). Trzem znanym twórcom internetowym z branży fitness postawiono zarzuty nieprawidłowego oznaczania reklam. Na bieżąco Prezes Urzędu monitoruje rynek i podejmuje działania adekwatne względem ewentualnych naruszeń.

Kwestionowaliśmy praktyki przedsiębiorców e-commerce, którzy niestety coraz częściej wykorzystują wiedzę na temat zachowań konsumenckich do nieuczciwego wpływania na decyzje zakupowe, w tym tzw. dark patterns. W tę tematykę naturalnie wpisują się wydane pod koniec roku dwie ważne decyzje wobec Allegro, które pokazują, że pod jednym dachem myślimy zarówno o ochronie konkurencji, jak i konsumentów. Łącznie wydaliśmy prawie tysiąc decyzji i nałożyliśmy blisko 430 mln zł kar.

- dodaje Tomasz Chróstny

Pełne podsumowanie zeszłego roku podzielone na kilka kategorii i obejmujące swoim zasięgiem wiele gałęzi gospodarki możecie znaleźć na stronach UOKiK.