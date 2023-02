Temat przejęcia Grupy Eurozet przez Agorę sięga aż 2019 roku, kiedy to wspólnie z czeską spółką SFS Ventures wykupili wszystkie udziały w Eurozecie od Czech Radio Center a.s., Agora stała się wówczas właścicielem 40% udziałów, a SFS Ventures 60%.

Agora zachowała sobie jednak prawo pierwokupu pakietu większościowego od czeskiego wspólnika i tego samego roku wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na taką koncentrację. Dwa lata później UOKiK zabronił takiego przejęcia - Agora się odwołała, Sąd OKiK przyznał rację, którą już prawomocnym wyrokiem podtrzymał teraz Sąd Apelacyjny.

Tym samym Agora stała się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet, co potwierdza komunikat giełdowy spółki:

27 lutego 2023 r. Agora zawarła umowę z dotychczasowym większościowym wspólnikiem Eurozetu - czeską spółką SFS Ventures s.r.o., kupując 110 udziałów Eurozet Sp. z o.o., stanowiących 11% kapitału zakładowego i dających 11% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet. Zgodnie z umową zapłaciła za to cenę wyjściową 9,17 mln EUR (ostateczna cena zostanie ustalona w oparciu o zapisy w umowie wspólników), finansując transakcję dzięki pożyczce udzielonej przez SFS Ventures.

To daje Agorze łącznie 51% udziałów w spółce i 51% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. To same udziały, a jak powiększył się stan posiadania Agory, jeśli chodzi o same rozgłośnie?



Do tej pory w ramach Agory działało Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda i Rock Radio, od dziś do Grupy Agora należą też stacje Eurozetu: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus wraz z serwisami internetowymi.

Bartosz Hojka, prezes Agory:

Zakup Eurozetu to największa w historii Agory inwestycja w media, zaplanowana i konsekwentnie realizowana przez nas wbrew przeciwnościom. To jednak nie finał, ale kolejny krok w strategicznym planie Agory, którym jest osiągnięcie pozycji numer 1 na rynku radiowym w Polsce pod względem słuchalności i sprzedaży.

Agora podaje w swoim komunikacie, iż łącznie ich stacje radiowe będą docierały teraz do 18 mln słuchaczy w Polsce - z udziałem w słuchalności na poziomie ponad 26%. Sprawdziłem dane Kantar z ostatniej fali badania słuchalności: listopad 2022 - styczeń 2023 i rzeczywiście, jest to mniej więcej taki poziom w udziale słuchanie, co jednocześnie mocno przybliża ich do lidera - Grupy RMF FM.

Grupa Agora listopad 2022 : styczeń 2023 Grupa RMF FM listopad 2022 : styczeń 2023 Radio ZET 13,3% RMF FM 30,3% Radio TOK FM 3,3% Radio RMF Classic 1,7% Antyradio 2,5% Razem 32,0% Radio Złote Przeboje 3,2% Radio Plus 2,1% Radio Pogoda 1,2% Meloradio 1,0% Rock Radio 0,6% Radio ChilliZet 0,2% Razem 27,4% Radio Track, Kantar Polska SA, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat

Źródło: Agora.