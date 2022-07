139 tys. zł. Tyle łącznie zapłacić ma 6 polskich influencerów, którzy nie chcieli współpracować z UOKiK. To efekt postępowania w sprawie kryptoreklamy i scamu, które od zeszłego roku było prowadzone przez Urząd.

W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy was, że UOKiK przyglądał się sprawie kryptoreklam stosowanym przez polskie gwiazdki Internetu. Na celowniku znaleźli się ci, którzy w swoich postach w mediach społecznościowych i na innych platformach nie oznaczali tych sponsorowanych. Urząd zachęcał nawet do tego, by zwykli użytkownicy zgłaszali się z informacjami o celebrytach i influencerach, którzy wciąż stosują praktyki kryptoreklamy i zwyczajnego scamu wykorzystując niewiedzę internatów i wprowadzając ich w błąd.

Pisaliśmy też o kilku znanych nazwiskach, które nie wykazywały zainteresowania współpracą z Urzędem. Część adresatów nie odbierała korespondencji lub nie odpowiedziała na zadane pytania. Nie przesłała również wymaganych dokumentów. To sprawiło, że UOKiK wszczął odpowiednie postępowanie, które właśnie dobiegło końca. Jego efektem jest nałożenie wysokich kar finansowych, które powinny uderzyć po kieszeni popularnych influencerów.

Prowadzimy jednocześnie kilka działań związanych z rynkiem infuencer marketingu. W ramach postępowań wyjaśniających zbadaliśmy profile najpopularniejszych influencerów oraz ich kontrakty, sprawdzając warunki współpracy i ustalenia z reklamodawcami - markami i agencjami marketingowymi. Sprawdziliśmy m.in. z czego konkretnie wynikają zaniedbania w oznaczaniu postów sponsorowanych - kiedy winę ponosi twórca, a kiedy ukrycia charakteru reklamy wymaga sam zleceniodawca. Niezbędne było więc pozyskanie odpowiedzi twórców na konkretne pytania lub przesłanie nam odpowiednich dokumentów.

- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Popularni influencerzy ukarani przez UOKiK. Za brak współpracy w sprawie kryptoreklam i scamu

Zakończone właśnie postępowanie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wysokich kwot, które zostały nałożone za brak informacji i ignorowanie wezwań UOKiK. Urząd przypomina, że to naruszenie przepisów, które może skończyć się nałożeniem kar wysokości do 50 mln euro. Mając na uwadze wszystkie okoliczności, Przez UOKIK wydał 6 decyzji o łącznej kwocie wynoszącej 139 tys. zł. Na liście influencerów, na których zostały nałożone kary znaleźli się:

Kruszwil Marek Kruszel - 50 tys. zł

MD Marcin Dubiel - 25 tys. zł

Maffashion Julia Kuczyńska - 30 tys. zł

Paweł Malinowski - 20 tys. zł

Marcin Malczyński - 10 tys. zł

Marley Marlena Sojka - 4 tys. zł

Warto zaznaczyć, że to wyłącznie kary za brak współpracy. Postępowanie w sprawie kryptoreklam i scamu nadal jest prowadzone i może zakończyć się dużo większymi sumami. Decyzja UOKiK nie jest niestety prawomocna. Osobom, którym zostały nałożone kary, przysługuje odwołanie do sądu. A to oznacza, że na ostateczny koniec sprawy jeszcze trochę poczekamy.

Celem prowadzonych w ostatnich miesiącach działań jest zmiana rynku reklamowego. Przede wszystkim dotyczącego mediów społecznościowych. UOKiK chce wyeliminowania negatywnych praktyk szkodzących konsumentom.

Liczyliśmy na dobrą wolę twórców internetowych, jednak część z nich nie odpowiadała na zadane pytania, unikała przedstawienia konkretnych dokumentów czy informacji lub nie odbierała korespondencji. Brak współpracy w toku postępowania to poważne naruszenie, może bowiem utrudniać udowodnienie stosowania niedozwolonej praktyki, a także wydłuża znacząco możliwość ustalenia stanu faktycznego

- dodaje Prezes UOKiK.

Od grudnia 2021 roku pod przewodnictwem Prezesa UOKiK trwają konsultacje z organizacjami branżowymi i agencjami marketingowymi, których celem jest wypracowanie wytycznych dla użytkowników mediów społecznościowych (SoMe) w zakresie oznaczania treści komercyjnych.