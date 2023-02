Pozytywne opinie w Google Maps są niezwykle ważne, zwłaszcza dla firm, które świadcząc swoje usługi, korzystają z tzw. pinezek w Google Maps. Jak bardzo są one dla nich ważne mogliśmy się przekonać nie tak dawno, kiedy to jedna z nowych restauracji w Zakopanem, już na dwa tygodnie przed otwarciem mogła się pochwalić szeregiem pozytywnych opinii w Google Maps.

Jak zdobyć takie fałszywe opinie? Okazuje się, że można je kupić i to w pakietach, jak zwykłe usługi. UOKiK poinformował dziś, iż nałożył karę w wysokości 40 tys. zł na przedsiębiorcę - Agencja City Damian Trzciński z Poznania, za handlowanie takimi opiniami.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK:

Reputacja przedsiębiorców powinna wynikać z rzetelnych informacji i rzeczywistych doświadczeń konsumentów. Fałszywe opinie wprowadzają konsumentów w błąd – zwłaszcza te, które sprawiają wrażenie autentycznych i sporządzonych przez klientów, którzy faktycznie skorzystali z usług danego przedsiębiorcy. Takie manipulacyjne działania sztucznie zawyżają ocenę danej firmy i zakłócają uczciwość gry rynkowej. To niekorzystne zarówno dla konsumentów, jak i zdrowej konkurencji.

Na ich stronie można było zamówić 6 pakietów od small do premium. Najdroższy z nich kosztował 1200 zł, w jego ramach była publikacja 100 opinii/komentarzy w wizytówkach Google Maps. Oczywiście treść tych komentarzy nie miała odniesienia do rzeczywistych doświadczeń, często też była generowana przez zleceniodawców.

To nie jedyne działania w tym zakresie UOKiK, urząd przygląda się też innej firmie J&J Jakub Brożyna, która to również oferowała usługę „Opinie w Google Maps” za pośrednictwem serwisu Seosklep24.pl - temu przedsiębiorcy grozi kara 10% obrotu.



Ponadto, UOKiK zapowiada przy tej okazji intensywne kontrole na II kwartał 2023 roku, które to mają być przeprowadzone na popularnych platformach e-coomerce, publikujących opinie o sprzedawanych na swoich stronach produktach - więcej o zmianach w prawie w tym zakresie, możecie przeczytać w innym naszym wpisie - Omnibus to też koniec fałszywych opinii w sklepach internetowych.

Źródło: UOKiK.

Stock Image from Depositphotos.