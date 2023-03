Klauzule waloryzacyjne lub inflacyjne - zapisy stosowane zamiennie, to temat, który znamy już od zeszłego roku. Spodziewaliśmy się go z uwagi na rosnącą inflację, no i rosnące tym samym koszty prowadzenia działalności. Jednak to, co robi z tym Vectra w tym roku, przechodzi ludzkie pojęcie.

Klauzulę inflacyjną pierwszy zaczął stosować dokładnie rok temu T-Mobile, później w jego ślady poszedł Orange i Play - bodajże na wakacje, ale nie później. Wpisywane one były w nowych umowach z klientami lub przedłużeniowych. Klauzule te pozwalały operatorom na podwyższenie kwot abonamentu w trakcie obowiązywania umowy, gdy średnia roczna stopa inflacji w poprzednim roku kalendarzowym przekroczy 3,5%. Jak już wiemy GUS ogłosił w tym roku, iż za 2022 rok wyniosła ona 14,4%.

Zapis zasady, bo załóżmy, iż rok temu podpisałem umowę na 50 zł miesięcznie, GUS podaje iż za zeszły rok inflacja wyniosła ponad 14%, w więc istotnie zwiększyły się koszty prowadzenia działalności i świadczonych usług. Tak więc zapis ten, jak najbardziej można wcielić w życie i podwyższyć opłaty, czego jednak ani Orange, ani T-Mobile nie robią. Co za to robi Vectra?

Zaznaczmy tu od razu wcześniej - iż nie pierwszy raz. UOKiK, 23 stycznia 2023 roku nałożył na Vectrę karę 22 mln zł za jednostronne zmiany warunków obowiązujących umów, które pozwalały na podwyżki cen w trakcie ich obowiązywania. A więc zmiany dokonywano nie przy nowych umowach czy przedłużeniowych, a trwających - więcej o tym w tym tekście.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK:

Przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne aby konsumenci mogli przewidzieć w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi.

To jednak nic, w porównaniu z tym, co Vectra robi teraz. Jak donosi dzisiaj portal Wirtualnemedia.pl, UOKiK poinformował, iż w ostatnim czasie do urzędu wpłynęło kilkadziesiąt skarg klientów operatora Vectra i Multimedia na wprowadzone podwyżki, po ogłoszeniu przez GUS średniej rocznej stopie inflacji w 2022 roku.

Teraz uwaga, bo to nie chodzi o umowy podpisane w zeszłym roku, co do których tyczy się zastosowanie klauzul inflacyjnych, ale świeżych z tego roku!

Departament komunikacji UOKiK dla portalu Wirtualnemedia.pl:

Do Urzędu trafiają skargi na spółki Vectra i Multimedia Polska w związku z klauzulami inflacyjnymi. Mamy kilkadziesiąt takich sygnałów. Konsumenci wskazują głównie na to, że nie mogą wypowiedzieć umowy, a informacje o podwyżce otrzymują krótko po jej podpisaniu.

Dobrze czytacie - krótko po jej podpisaniu. Od razu siadłem do Google w poszukiwaniu takich przypadków i długo mi to nie zajęło. Jeden z użytkowników serwisu Pepper.pl, tak skarżył się na taką praktykę:

Umowa zawarta w styczniu 2023, miesiąc później przysyłają informację o podwyżce od kwietnia ze względu na wskaźnik za 2022 rok. Można coś z tym zrobić?

Zaznaczę, że to nie jest jakoś wielce awanturujący się klient, zadowolony jest z oferty, nawet po tej podwyżce, ale nie podobają mu się zasady:

Nie no, oferta dobra, ale chodzi też o jakieś zasady. Dopiero co podpisana umowa, na stronie dalej dostępna stara cena...

Teraz pomyślmy, ilu klientów na tą dobrą ofertę się zdecydowało tylko dlatego, że była w takiej a nie innej cenie i za miesiąc dostali info od podwyżce, bo w 2022 roku była taka, a nie inna inflacja.

Przecież w pewnym momencie pod koniec ubiegłego roku na Vectra był dostępny abonament komórkowy - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych za 14,99 zł czy jeszcze w tym roku pakiet telewizyjny z HBO Max i Eleven Sports za 39,99 zł miesięcznie - myślę, że zebrali sporo klientów na tym i już większość z nich dostała info o podwyżce, jak ten użytkownik Peppera.

Tak więc niezbyt długo cieszyli się mega okazją cenową i myślę też, że z tego tytułu posypią się niedługo kolejne kary na tego operatora ze strony UOKiK.