Uncharted: Legacy of Thieves to kolekcja zawierająca Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz samodzielne DLC Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Pakiet zmierza na PS5 i PC.

Legacy of Thieves zostało niedawno zapowiedziane na PS5 i PC, wywołując tym samym ogromny entuzjazm wśród graczy. Produkcje z Nathanem Drakem w roli głównej od zawsze elektryzowały graczy, lecz przez cały czas były to tytuły ekskluzywne, dostępne wyłącznie na konsolach PlayStation.

Sony, idąc za trendem wydawania swoich ekskluziwów na komputery osobiste, postanowiło udostępnić pecetowym graczom najnowszą część przygód Drake’a oraz samodzielny dodatek przybliżający historię Chloe Frazer, której w przygodzie towarzyszy Nadine Ross - obydwie bohaterki są kluczowe dla całej serii. Sam dodatek zresztą stoi na niesamowicie wysokim poziomie, więc zdecydowanie warto sprawdzić ten tytuł, nawet bez dokładnej znajomości serii od Naughty Dog.

Dzisiaj poznaliśmy datę premiery Uncharted: Legacy of Thieves na PS5. Produkcja zadebiutuje na najnowszej konsoli Sony już 28 stycznia 2022 roku. Już możecie złożyć zamówienie przedpremierowe. Gra została wyceniona na 219 zł.

Przy okazji tej premiery Sony po raz kolejny odpycha od siebie graczy absurdalnymi praktykami. Na oficjalnej stronie możemy znaleźć informacje, że jeśli kupiliście Uncharted 4 lub Zaginione Dziedzictwo na PS4, za ulepszenie do next-genowej wersji będziecie musieli dodatkowo zapłacić. Dokładna kwota jeszcze nie została podana i najprawdopodobniej poznamy ją dopiero w dniu premiery kolekcji, bo od tego momentu będziemy mogli dokonać ulepszenia. Ale spokojnie - im dalej, tym lepiej! Jeśli odebraliście Uncharted 4 za pośrednictwem subskrypcji PlayStation Plus, nie będziecie mogli dokonać ulepszenia do wersji PS5. Czemu? Bo tak.

Jak widać, sytuacje z absurdalną decyzją w przypadku Ghost of Tsushima: Director’s Cut oraz buntem graczy przy decyzji o sposobie wydawania Horizon: Forbidden West niczego nie nauczyły Sony. Dalej brną w swoją politykę, wymuszającą na graczach, którzy zakupili konsolę nowej generacji, dopłacanie do posiadanych już produkcji, żeby grać w nie tak, jak należy. Najsmutniejsze jest, że nic nie zapowiada jakichkolwiek zmian w tej kwestii. Chociaż uwielbiam japońską markę, nie jestem w stanie zrozumieć ich pewnych decyzji.

Jeśli czekacie na Uncharted: Legacy of Thieves na PC, to nie mam dla Was dobrych informacji. Sony wraz z Naughty Dog podało wyłącznie informację, kiedy kolekcja zadebiutuje na PS5 - o wersji na komputery osobiste wiemy tylko tyle, że pojawi się “trochę później, ale nadal w 2022 roku”. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość.