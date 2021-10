God of War (2018) oficjalnie zapowiedziany na PC

God of War to jedna z najważniejszych gier 2018. Wówczas trafiła na wyłączność konsol PlayStation 4, ale po latach trafi także na PC - i to w udoskonalonej wersji.

Seria God of War ma nieco dłuższą tradycję, ale dla wielu zaczyna (i kończy) się na ostatniej odsłonie - tej z 2018 roku. Nie ukrywam, że właśnie przy niej bawiłem się najgorzej i zdecydowanie wolę starsze odsłony, ale nie ma co dyskutować. Rynek zadecydował, Ragnarok nadchodzi, a zanim ten trafi do szerszej publiczności - God of War (2018) już oficjalnie pojawi się na PC. I to w lepszej wersji, niż mieliśmy okazję zagrać na PlayStation 4.

God of War_20180407111923

God of War na PC. Gra trafi na komputery już w styczniu

Mówiło się o tym już wcześniej, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie: kolejna gra z katalogu produkcji na wyłączność PlayStation trafi na PC. God of War już 14 stycznia ukaże się na komputerach, a na Steamie grę już teraz można zamawiać za 219 złotych. Karta produktu jest już dostępna, a w niej możemy przeczytać także o cechach rozgrywki na PC. Wśród nich znalazły się:

Niesamowita jakość grafiki

Wspaniała jakość obrazu udoskonalona z myślą o PC. Ciesz się prawdziwą rozdzielczością 4K na kompatybilnych urządzeniach oraz [MU1] z odblokowanym limitem klatek na sekundę dla optymalnej wydajności. Wybieraj spośród szerokiego wachlarza gotowych ustawień oraz opcji, takich jak wyższa rozdzielczość cieni, ulepszone odbicia w przestrzeni ekranu, GTAO czy SSDO.

Wersja God of War ma zaoferować nie tylko wyższą niż dotychczas na konsolach rozdzielczość, ale także cały szereg opcji graficznych, które upiększą (już teraz) doskonałą wizualnie opowieść. W nowej wersji będzie też dostosowana do monitorów 21:9, oraz - ze względu na charakterystykę platformy - do sterowania myszką i klawiaturą.

Graj po swojemu. Dzięki obsłudze kontrolerów bezprzewodowych DUALSHOCK®4 i DUALSENSE® oraz wielu innych kontrolerów, a także możliwości w pełni swobodnego przypisywania klawiszy i przycisków myszy możesz dostosować sposób wykonywania każdej czynności do swojego stylu gry.

Źródło