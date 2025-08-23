Pożegnajcie Garmin Pay. Nadchodzi coś lepszego

Wygląda na to, że Garmin szykuje się do sporej zmiany w swoim ekosystemie. Płatności zbliżeniowe realizowane przy pomocy zegarka to bardzo przydatna funkcja, która obecna jest od kilku dobrych lat, a w Polsce wspiera ją pokaźna liczba banków. Stąd też zapewne wynika popularność Garmin Pay wśród użytkowników. Niedługo jednak będą musieli oni pożegnać się z tym rozwiązaniem. Bez obaw, zastąpi je całkiem nowe i jeszcze lepsze rozwiązanie.

Garmin Wallet zastąpi Garmin Pay

Garmin Pay obecnie ograniczony jest w zasadzie tylko do obsługi kart płatniczych, które musimy dodać do aplikacji na smartfonie. W sklepie Connect IQ można też spotkać aplikacje, które pozwalają obsługiwać pokrewne funkcje, jak choćby kody QR używane np. podczas zawodów. Wygląda jednak na to, że wkrótce ta funkcjonalność zostanie zamknięta w jednej, natywnej aplikacji. Garmin Wallet na wzór portfela Google wkrótce zastąpi funkcję Garmin Pay i poza kartami płatniczymi pozwoli na korzystanie z szeregu innych dokumentów. Mowa tu np. o wszelkiego rodzaju biletach (samolot, pociąg, kino itp.), kartach lojalnościowych czy dokumentach. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie aby wyświetlić stosowny kod kreskowy/QR na ekranie zegarka, szczególnie jeśli to kolorowy ekran AMOLED.

Wykorzystanie nazwy Garmin Wallet będzie też wskazówką dla klientów, że rozwiązanie to ma znacznie większe możliwości. Z podobnej nazwy korzysta przecież nie tylko Google, ale również Apple czy nawet Samsung. Niestety nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie może nastąpić rebranding i jakie zegarki będą wspierać to rozwiązanie. Garmin z pewnością musi się do tego procesu przygotować, nie tylko po stronie zegarków, ale przede wszystkim po stronie swojej aplikacji Garmin Connect, gdzie zapewne będzie odbywało się dodawanie nowych dokumentów. Nie zmienia to faktu, że to kolejny krok aby jeszcze mocniej związać ze swoim ekosystemem użytkowników. To także dobry krok w stronę zwiększania funkcji "smart" w zegarkach, które do tej pory były postrzegane bardziej przez pryzmat sportowych urządzeń.

źródło: Garmin Rumors