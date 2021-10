Kino akcji w pełnym zwiastunie aktorskiego Uncharted

Uncharted to seria znana przede wszystkim fanom PlayStation. Przygody Nathana Drake'a towarzyszą nam od czasów PlayStation 3. Jednak zamiast nowej gry na PlayStation 5, kolejne przygody poszukiwacza skarbów poznawać będziemy na srebrnym ekranie. Do sieci trafił trailer Uncharted

Uncharted to niekończąca się przygoda inspirowana przygodami Indiany Jonesa. Seria opowiada historię Nathana Drake'a, który przemierza świat w poszukiwaniu skarbów. Na swojej drodze, oprócz hordy nieprzyjaciół, spotyka masę postaci, z którymi nawiązuje relacje na długie lata. Wydaje się, że to idealny materiał na film. Przygoda, akcja, skarby, tajemnicze miejsca i relikty przeszłości. Nie dziwi więc fakt, że studio Sony Pictures postanowiło przenieść Uncharted na duże ekrany.

Uncharted. Pierwszy zwiastun już dostępny!

Pierwsze zapowiedzi filmowego Uncharted traktowałem dość ostrożnie. Młody Tom Holland, który szerokiej publiczności znany jest z pewnością z filmów Marvela, niespecjalnie mnie przekonywał w roli Nathana Drake'a. To samo mogłem powiedzieć o Marku Wahlbergu, który bez charakterystycznego dla Sully'ego wąsa wygląda... jak każdy inny bohater, w którego wciela się aktor. Nowy trailer, choć naszpikowany efektywnymi ujęciami i efektami specjalnymi niestety nie robi na mnie wrażenia. A szkoda. Liczyłem, że przeniesienie przygód poszukiwaczy skarbów z popularnej serii gier na duży ekran okaże się strzałem w dziesiątkę.

Oceńcie sami:

Film Uncharted trafi do amerykańskich kin 18 lutego 2022 r. Prawdopodobnie tego dnia pojawi się również na polskich ekranach, choć nie jest to jeszcze potwierdzone. A ja w tym czasie powrócę do fanowskiej produkcji, która sprawia dużo większe wrażenie. Z drugiej jednak strony, nie ma co oceniać całości po zaledwie kilku scenach w trailerze, które mają jedno zadanie - przykuć uwagę widza i wznieść wokół siebie szum. Być może okaże się, że Uncharted jest dobrym, a nawet bardzo dobrym filmem - a o takie w świecie ekranizacji gier naprawdę jest trudno.

W rolach głównych grają Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle oraz Antonio Banderas. Za reżyserię odpowiada Ruben Fleischer. Scenariuszem zajęli się Rafe Judkins, Art Marcum i Matt Holloway.