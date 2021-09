Podsumowanie PlayStation Showcase: trailery gier zmierzających na PlayStation

Sony zabrakło na tegorocznych targach E3, nie mieli też swojej konferencji na Gamescomie. Owszem, gry multiplatformowe pojawiały się na tych imprezach, dlatego wiedzieliśmy że będzie w co grać na PlayStation 5 w najbliższej przyszłości. Fani marki jednak są dość mocno przywiązani do produkcji na wyłączność, które trafiają do sprzętów Sony, dlatego prawdziwa uczta miała dopiero nadejść. Nią był wczorajszy PlayStation Showcase, który... no cóż, niespecjalnie mnie oczarował - nie znalazłem tam nic, na co bym specjalnie czekał, Sony nie zaskoczyło zestawem nowych marek (choć tutaj co nieco się pojawiło, spokojnie), a skupili się przede wszystkim na grach o których wiedzieliśmy od dawna. Najgorsze jednak jest to, że co najmniej kilka z zapowiedzianych gier jest (optymistycznie zakładając) w bardzo wczesnej fazie produkcji i od premiery dzieli nas jeszcze kilka długich lat.

PlayStation Showcase 2021 - trailery gier na PlayStation 5... i nie tylko!

Rozpoczęło się dość solidnie, bo od wypatrywanego przez graczy od lat remake'u gry z uniwersum Star Wars, która uznawana jest za wybitną. Czy tylko dla mnie przekaz trailera jest taki, że gra trafi zarówno na PlayStation 5... jak i komputery?

Przykład (jeden z wielu) gier, które powstają, ale jeszcze długo na nie zaczekamy. Więcej Spider-Mana to zawsze dobra wiadomość — dlatego pełnoprawna kontynuacja szalonych gonitw po Nowym Jorku cieszy. Ale spokojnie, premiera gry dopiero w 2023...

Licencje Marvela warto doić ile tylko się da. Dlatego Insomniac Games idą za ciosem i poza Spider-Manem, pracują także nad grą o Wolverine. Kiedyś, bo nie oszukujmy się — ta gra jeszcze nie istnieje. Poniższa zajawka nie ma ani sekundy rozgrywki, a skoro Spidey w 2023 to Rosomak... w 2025?

Forspoken to jedna z dwóch nowych zapowiedzi, która przykuła moją uwagę... choć gra wygląda trochę jak biedne zastępstwo dla Bayonetty, której trzecia odsłona wciąż się robi i słuch po niej zaginął. Trafienie do świata fantasy brzmi jak koszmar fabularny wyświechtany na prawo i lewo, ale sama rozgrywka prezentuje się dynamicznie i ciekawie. Premiera wiosną przyszłego roku.

Skoro jesteśmy już przy grach które wzbudziły moje zainteresowanie, oto druga (i ostatnia) z nich. Kid A Mnesia Exhibition jest projektem tajemniczym. Ale tajemniczy projekt z muzyką Radiohead? Biorę!

Tokyo Ghostwire to gra, która przepięknymi neonami przykuła mój wzrok na pierwszej prezentacji kilka lat temu. Od tego czasu wciąż czekam na premierę i doczekać się nie mogę, choć nie ukrywam że smuci mnie fakt iż okazała się serwować rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby. Nowy trailer to więcej akcji i solidny podgląd tego, czego możemy się spodziewać.

Na kontynuację przygód Kratosa gracze czekają od ukończenia poprzednich. Chciałbym się mylić, ale God of War: Ragnarok nie wygląda jak jakakolwiek ewolucja, a po prostu więcej tego samego. I podobnie jak w przypadku GT7, tutaj również jestem zasmucony tym jak gra wygląda... i całość wygląda jak podrasowany projekt z PlayStation 4, a nie tytuł first party na nową generację.

Ulubieniec publiczności z PlayStation 4 — Uncharted 4: Kres Złodzieja wraz z dodatkiem trafi w podrasowanej wersji najpierw na PS5, a chwilę później na PC. Premiera na początku przyszłego roku.

Gran Turismo 7 - projekt wyczekiwany przez wszystkich fanów samochodówek będących symulatorami. Nowy, bardziej rozbudowany, edytor, dodatkowe mapy, tryb dla pojedynczego gracza, nowe modele samochodów do wyboru... no i rozgrywka która jak dla mnie udowadnia, że właściciele PlayStation 5 będą nieco poszkodowani przez to, że gra wyjdzie także na poprzednią generację. Premiera Gran Turismo 7 już w marcu 2022.

GTA V i GTA Online raz jeszcze. Znowu. Za pełną cenę. Choć tę drugą można będzie, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, pobrać osobno — i przez trzy miesiące cieszyć się nią za darmo.

O tym internet huczał już od kilku dni, więc bez większego zaskoczenia. Zremasterowany, mroczny, Alan Wake trafi także na PlayStation 5:

Tchia to eksploracyjna, morska, przygoda w kolorowej oprawie, która zmierza na PS4, PS5 i PC. Premiera w przyszłym roku.

Jeżeli wciąż wypatrujecie Vampira który powstaje, powstaje i powstać nie może, to na osłodę możecie odpalić niebawem Bloodhunt. Gra free to play w znanym i lubianym świecie. Na PC gra jest już dostępna we wczesnym dostępie, premiera na PlayStation jeszcze w tym roku.