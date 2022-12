5 lat aplikacji mObywatel. Co udało się zrobić i na co jeszcze czekamy?

mObywatel nie przypomina już tego, co aplikacja oferowała 5 lat temu. Dziś to wirtualny portfel na dokumenty, które w niedalekiej przyszłości będą miały podobne znaczenie, co fizyczny dowód osobisty.

Choć aplikacja mobilna mObywatel na rynku dostępna jest już 5 lat, wystarczyły dwa lata by liczba pobrań przekroczyła 7 milionów. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podaje, że do końca 30 listopada tego roku odnotowano 9002126 instalacji mObywatela na urządzeniach z iOS i Androidem.

mTożsamość

mObywatel na smartfonach z Androidem zadebiutował w 2017 r. Na początku 2018 r. aplikacja trafiła też na iPhone'y i nie oferowała zbyt wielu funkcjonalności. mTożsamość (obecnie nazwana także mObywatel) pozwalała wyłącznie na potwierdzenie naszych danych osobistych w stosunkach prywatnych. Nie można z niej było korzystać w żaden sposób w urzędach, sytuacjach wymagających okazanie dowodu osobistego. Dopiero z czasem wprowadzano zmiany w przepisach, które sprawiały, że była uznawana w pociągach, na poczcie, czy w innych sytuacjach. Dziś mObywatel oferuje wiele i w przyszłości oferować będzie znacznie więcej.

Cyfryzacja KPRM podsumowuje 5 lat dostępności aplikacji na rynku i zdradza, z których funkcji mObywatela korzystaliśmy najczęściej:

mPojazd - dane z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu

- dane z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu mPrawo Jazdy – cyfrowy dokument z odwzorowaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. mPrawo jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych. Usługa Punkty karne online jest dodawana automatycznie podczas aktywowania usługi mPrawo Jazdy. Wszelkie drogowe przewinienia, w tym nałożone punkty karne pojawiają się w liczniku w ciągu dobry od wprowadzenia do rejestru. Wszystkie te dokumenty w tradycyjnej formie, mogą leżeć bezpiecznie na dnie naszej szuflady, a my w każdej chwili możemy znaleźć potrzebne nam informacje w smartfonie

– cyfrowy dokument z odwzorowaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów. mPrawo jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych. Usługa Punkty karne online jest dodawana automatycznie podczas aktywowania usługi mPrawo Jazdy. Wszelkie drogowe przewinienia, w tym nałożone punkty karne pojawiają się w liczniku w ciągu dobry od wprowadzenia do rejestru. Wszystkie te dokumenty w tradycyjnej formie, mogą leżeć bezpiecznie na dnie naszej szuflady, a my w każdej chwili możemy znaleźć potrzebne nam informacje w smartfonie eRecepta jest zintegrowana z Internetowym Kontem Pacjenta. Podczas wizyty w aptece wystarczy wybrać na telefonie, którą e-receptę chcemy zrealizować i pokazać farmaceucie ekran z wyświetlonym kodem QR.

jest zintegrowana z Internetowym Kontem Pacjenta. Podczas wizyty w aptece wystarczy wybrać na telefonie, którą e-receptę chcemy zrealizować i pokazać farmaceucie ekran z wyświetlonym kodem QR. Karta Dużej Rodziny (KDR) to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin "3+". Posiadacze KDR mają możliwość korzystania z pakietu zniżek z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

5 lat mObywatela. Co nas czeka w przyszłości?

A co nas czeka w najbliższej przyszłości? Niewątpliwie największą rewolucję w mObywatelu dostrzeżemy w momencie, w którym aplikacja zrównana będzie z fizycznym dowodem osobistym. Obecnie z mObywatela bez problemu skorzystamy na poczcie przy odbiorze listów poleconych, w pociągach przy kontroli biletów, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, przy korzystaniu z innych usług - w zależności od usługodawcy. Tyle i aż tyle, bo aplikacja nie sprawdza się w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM i przy załatwianiu części spraw urzędowych.

Na początku grudnia informowaliśmy Was, że to się wkrótce zmieni. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel, która ma być procedowana w przyszłym roku i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już za kilka miesięcy zacznie obowiązywać. A co to oznacza? Z pomocą aplikacji mObywatel będziemy mogli potwierdzić swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie wymagane jest okazanie fizycznego dowodu tożsamości. Dodatkowo, projekt zakłada możliwość dokonywania opłat administracyjnych online bezpośrednio z aplikacji. W mObywatelu będzie można zgłosić zastrzeżenie, że nie chcemy zaciągać zobowiązań finansowych. Warto jednak pamiętać, że przepisy obowiązywać będą wyłącznie na obszarze Polski - opuszczając granice kraju warto mieć przy sobie fizyczny dowód lub paszport.