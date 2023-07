Profil Zaufany bardziej bezpieczny. Co się zmieniło?

Dzisiejszy start odświeżonej aplikacji mObywatel to dopiero początek zmian w usługach cyfrowych dla obywateli. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o zwiększeniu bezpieczeństwa Profilu Zaufanego. Co się w nim zmieniło?

Aktualizacja mObywatel wprowadzającą m.in. mDowód udostępniona została wszystkim użytkownikom aplikacji mobilnej będącej centrum cyfrowych dokumentów. Choć nie każdy może z niej skorzystać - od rana pojawiają się różnej maści problemy z dostępem do usług - tak mamy niewątpliwie przeskok w wygodzie z korzystani z "dokumentów cyfrowych". W szczególności wspomnianego mDowodu, który zrównany został z tradycyjnym, plastikowym dowodem osobistym i jest uznawany jest jako dokument tożsamości i można za jego pomocą załatwić wiele spraw urzędowych. Warto jednak pamiętać, że mDowodem nie potwierdzimy jeszcze swojej tożsamości w banku (to zmieni się po 31 sierpnia), nie wyjedziemy za granicę oraz nie złożymy wniosku o dowód osobisty. Jednak nowa aplikacja mObywatel to dopiero początek wielkiej rewolucji jaką przynosi mObywatel 2.0 - cyfrowa platforma do załatwiania wszelkich spraw obywatelskich.

By móc korzystać z mObywatela i innych usług cyfrowych administracji publicznej potrzebny jest Profil Zafany - to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt - poza jego właścicielem - nie mógł go użyć. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że wprowadza dodatkowe zabezpieczenia PZ.

Profil Zaufany bezpieczniejszy. Zmiany w systemie

W najnowszej aktualizacji automatycznie podniesiono poziom uwierzytelniania i weryfikacji dla wszystkich użytkowników logujących się bezpośrednio do Profilu Zaufanego, nie trzeba więc dokonywać żadnej konfiguracji. Ministerstwo informuje, żę wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przed botami w formacie CAPTCHA - i to już na etapie zakładania Profilu Zaufanego, podczas wypełnienia formularza, którego tożsamość należy potwierdzać e-Dowodem lub podczas wizyty w urzędzie. MC potwierdza jednocześnie, że prowadzone są prace, by to rozwiązanie mogło zostać zastosowane podczas zakładania Profilu Zaufanego w trakcie wideorozmowy.

Jednocześnie Ministerstwo zachęca do porzucenia standardowego dwustopniowego potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem wiadomości SMS. Zamiast tego, posiadacze Profilu Zaufanego i aplikacji mObywatel powinni przesiąść się na powiadomienia push w aplikacji mObywatel. Gdy tylko wymagane będzie potwierdzenie chęci logowania z wykorzystaniem PZ, w aplikacji pojawi się odpowiedni komunikat.

Wystarczy otworzyć powiadomienie w telefonie i nacisnąć „Potwierdź”. Usługa działa w podobny sposób, jak w przypadku potwierdzania przelewów bankowych

- wyjaśnia Michał Kalinowski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. aplikacji mObywatel.