Tylu gier nie ma żaden inny telewizor. I konsola nie jest potrzebna

Nie chcecie kupować kilku konsol lub składać drogiego komputera, by zagrać w najlepsze tytuły? Teraz wystarczy telewizor i dostęp do sieci.

W zeszłoroczne wakacje Microsoft zapowiedział nawiązanie współpracy z Samsungiem. Dzięki niej na telewizorach koreańskiego producenta pojawiła się aplikacja Xbox pozwalająca na granie w najpopularniejsze tytuły z katalogu Xbox Game Pass bez konsoli. Wystarczył abonament, dostęp do internetu i kontroler. Granie w chmurze powoli staje się standardem i ciekawą alternatywą dla tych, którzy nie chcą konsol lub komputera a lubią tego typu rozgrywkę. Telewizory Samsung wydają się najlepszym wyborem, bo to właśnie te sprzęty wspierane są przez największych graczy oferujących gry w chmurze.

Gdy 1 lipca zeszłego roku aplikacja Xbox pojawiła się na telewizorach Samsung z serii na rok 2022 sprawdziliśmy, jak działa. Choć usługa wciąż znajdowała się w fazie testów, Kamil Pieczonka zwracał uwagę, że granie w chmurze działa całkiem sprawnie. Teraz, telewizory Samsung nie tylko wspierają granie w chmurze Xbox, ale oferują dostęp do innych usług grania w chmurze, co skutkuje faktem, że z ich poziomu można już zagrać w ponad 2000 gier - od największych hitów zganiających najważniejsze nagrody, po ambitne tytuły indie.

Granie na telewizorze bez konsoli? Samsung udowadnia, że jest to możliwe

Jednym z przykładów takich rozwiązań jest aplikacja Xbox Game Pass. Dzięki niej można korzystać z szerokiego wyboru gier z biblioteki Xbox Game Pass Ultimate, które są strumieniowane od razu na ekran telewizora. Wystarczy dostęp do Internetu, abonament Game Pass za 62,99 zł miesięcznie oraz kompatybilny kontroler od Xbox. Obecnie gracze mogą wybierać spośród około 400 tytułów. Z kolei gracze korzystający z GeForce NOW mają do dyspozycji ponad 1600 gier, także w modelu free-to-play.

Aplikacja umożliwia streamowanie gier PC w natywnej rozdzielczości do 4K i 60 klatkach na sekundę. I to bez konieczności pobrania plików, ich instalacji, łatek czy aktualizacji. Jednak, aby uzyskać lepsze wrażenia, w tym rozdzielczość 4K, większą liczbę klatek na sekundę, RTX ON, priorytetowy dostęp do serwerów gier NVIDIA i dłuższe, ośmiogodzinne sesje wymagane wykupienie najdroższego abonamentu Ultimate za 99 zł miesięcznie + zakup gry. Na telewizorach Samsung Smart TV jest też dostępna usługa Utomik, która ma katalog blisko 300 gier do streamowania w chmurze w cenie od 4,99 euro miesięcznie.

