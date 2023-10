Samsung Galaxy Tab S9 FE i FE+. Budżetowe tablety oficjalnie zapowiedziane

W lipcu południowokoreański producent pochwalił się flagowymi tabletami z serii Tab S9, a teraz przyszła pora na tańszy wariant z rodziny FE. Samsung tym samym kontynuuje strategię wydawania budżetowych urządzeń, które wizualnie nawiązują do topowych modeli, ale cechują się nieco gorszą specyfikacją. Jak jest w przypadku Galaxy Tab S9 FE i FE+?

Samsung Galaxy Tab S9 FE+/FE – specyfikacja

Dwa nowe modele budżetowych tabletów różnią się przede wszystkim wielkością ekranu – model FE to zbliżona rozmiarami do nowego iPada Air jednostka o przekątnej ekranu 10.9 cala, a jego nieco większy brat może pochwalić się przekątną na poziomie 12,4 cala. W obu przypadkach mamy do czynienia z ekranem IPS i adaptacyjnym odświeżaniem do 90 Hz, szczególnie przydatnym podczas mobilnego grania. Pozostając w temacie ekranów warto też wspomnieć, że w Samsungach Galaxy Tab S9 FE+/FE postawiono na wyświetlacz o znacznie zmniejszonej emisji niebieskiego światła dla lepszej ochrony wzroku.

Za wydajność odpowiada procesor Exynos 1380, a za wrażenia dźwiękowe dwa głośniki od AKG. Użytkownicy będą mogli wybierać między opcją 128 GB lub 256 GB, oraz wariantem 6 lub 8 GB RAM. Baterie w Galaxy Tab S9 FE i FE+ (kolejno 8000 mAh i 10 090 mAh) mają zapewnić do 20 godzin odtwarzania wideo w tablecie 12,4-calowym i do 18 godzin w przypadku mniejszego modelu. Ponadto oba charakteryzują się wodoodpornością na poziomie IP681.

Samsung wycenił nowe modele tabletów na 529 euro za Galaxy Tab S9 FE na 529 euro i 699 euro w przypadku większego FE+. W sprzedaży dostępny będzie także wariant 5G droższy o kolejne 100 euro. Niestety polskie ceny nie są jeszcze znane.