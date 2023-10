Tani Samsung Galaxy S23 FE oficjalnie zapowiedziany! Ma wszystko by stać się ulubieńcem tłumów

O tym że Samsung w pocie czoła pracuje nad "tanim flagowcem", czyli Samsung Galaxy S23 FE — wiedzieliśmy od co najmniej kilku miesięcy. Spodziewaliśmy się jednak uroczystej premiery na miarę klasycznego Unpacked. Nie tym razem: producent ot tak, bez większego szumu, zapowiedział nowy smartfon. Smartfon, który może okazać się ulubieńcem publiczności. To w końcu solidny smartfon w... naprawdę fajnej cenie.

Samsung Galaxy S23 FE - co w środku?

Koreański gigant ponownie podzielił świat na Stany Zjednoczone i resztę świata. No bo właśnie, tylko na jednym rynku SGS S23 FE otrzyma wariant z zeszłorocznym Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Wszędzie indziej sercem urządzenia będzie Exynos 2200. Na tę chwilę nie wiadomo jednak czy to zoptymalizowana wersja zeszłorocznego układu, ale z wcześniejszych przecieków wynikało, że firma miała tym razem zadbać o największą piętę achillesową urządzenia: chłodzenie. Smartfon sprzedawany będzie w dwóch wariantach pamięci operacyjnej: 8 GB i 12 GB.

Samsung Galaxy S23 FE wyposażony będzie w akumulator o pojemności 4500 mAh wspierające szybkie ładowanie (przewodowe: 25W, bezprzewodowe: 15W). Na tę chwilę nie wiadomo jednak czy możemy spodziewać się po nim lepszych wyników niż po poprzedniku. Wiemy natomiast, że nie zabraknie tam wsparcia trybu DeX. Za zdjęcia w najnowszym modelu odpowiadać będzie zestaw trzech aparatów: w tym nowy sensor 50 MP w głównym z nich. Wspierać go będzie 10 MP aparat ultraszerokokątny, a także 8 MP tele oferujący optyczny zoom x3. Sporym zaskoczeniem jest jednak przedni aparat, który z porównaniem do poprzednika zaliczył... regres. Tym razem już nie 32 MP, a tylko 10 MP. Trudno jednak wykluczyć że mimo tego zaoferuje on lepszą jakość obrazka - z ostateczną oceną musimy się jednak wstrzymać.

Na plus bez wątpienia ekran. Samsung w modelu Galaxy S23 FE postawił na 6,4-calowy AMOLED z odświeżaniem od 60, do 120 Hz. Wiadomo też, że zarówno przód jak i tył urządzenia pokryty jest warstwą szkła Gorilla Glass 5. Cała konstrukcja zaś wykonana jest z aluminium. Smartfon dostępny będzie w czterech wariantach kolorystycznych: kremowym, ciemnoszarym, fioletowym oraz jasnozielonym.

Samsung Galaxy S23 FE - data premiery oraz ceny

Jednym z najmocniejszych elementów nowego Samsunga Galaxy S23 FE poza jakością wykonania i bycia "tanim flagowcem", ma być jego cena. I faktycznie — ta zapowiada się niezwykle obiecująco, choć... na ten moment nie mamy jeszcze oficjalnych polskich stawek. Wiemy jednak, że najtańszy model w Stanach Zjednoczonych wyceniony został na 599 dolarów — za ten z większą pamięcią przyjdzie zapłacić 659 dolarów. Można tam już składać zamówienia przedpremierowe, zaś smartfon trafi do sklepów 26. października! Kiedy tylko poznamy polski cennik: zaktualizujemy wpis.