Tylko Apple może być korporacją oferującą WSZYSTKIE usługi

A to tylko zdrowie. Apple nie zamierza na tym poprzestać i już teraz ma szeroką ofertę finansową nie będąc tylko zwykłym pośrednikiem, lecz pozwalając użytkownikom na znacznie więcej, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi czy udzielanie ograniczonego dostępu do środków młodszym osobom. Apple już teraz stawia się w roli ochroniarza naszych danych i robi coraz więcej, by pokazać że w przeciwieństwie do innych firm jest zawsze po naszej stronie, stawiając nasze bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. To jeden z kroków ku temu, by któregoś dnia stać się też producentem lub operatorem autonomicznego samochodu, który zabierze nas ze spotkania ze znajomymi i zawiezie do domu.