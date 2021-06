W naprawianym iPhone technicy Apple znaleźli nagie zdjęcia właścicielki i opublikowali je na Facebooku

Oddała iPhone’a do naprawy. Serwisanci wrzucili znalezione na nim nagie zdjęcia do internetu

Sprawa o której mowa toczyła się od lat — The Telegraph dotarł do sądowych dokumentów w 2016 roku i wtedy też informował o całej sytuacji. Dopiero jednak po latach można w miejsce niewiadomych powstawiać odpowiednie nazwy — i pięć lat później dowiadujemy się że korporacją o której mowa jest Apple, które w oświadczeniu dla The Verge potwierdziło, że całe to zamieszanie związane jest z ich serwisantami.

Ofiarą całego zamieszania jest ówczesna studentka ze stanu Oregon, której dane nie zostały upublicznione. Wysłała ona swojego iPhone’a do jednego z największych podwykonawców prac serwisowych, firmy Pegatron Technology Service. Ich pracownicy podczas naprawy urządzenia przejrzeli co można znaleźć wewnątrz, a przy okazji… udostępnili jej nagie zdjęcia na prywatnym koncie facebookowym właścicielki. Co więcej — upozorowali wszystko tak, by sugerować że ofiara sama ochoczo je tam zamieściła. Oczywiście na to, by ofiara wkroczyła na drogę sądową nie trzeba było długo czekać — a kiedy już do tego doszło, żądała ona od Apple pięciu milionów dolarów zadośćuczynienia. Jakiej wielkości przelew ostatecznie trafił na jej konto – tego nie wiadomo, bo żadna ze stron nie zdecydowała się ujawnić konkretnych sum. Mowa jedynie o wielomilionowej ugodzie.