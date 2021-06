Testujemy dźwięk przestrzenny z Dolby Atmos w Apple Music. Czy tak brzmi przyszłość?

Zobacz też: iOS 15 i iPadOS 15 zaprezentowane. Oto wszystkie najważniejsze nowości

Z dźwięku przestrzennego oferowanego przez Apple korzystałem do tej pory sporadycznie — głównie dlatego, że nie jestem wielkim fanem oglądaniem filmów czy seriali na stosunkowo małym ekranie iPhone’a 11. Ale jeśli już włączyłem jeden odcinek For All Mankind, to różnica była na tyle duża, że robiła spore wrażenia. Dodam tylko, że nie jestem ekspertem w dziedzinie audio, tym bardziej nie jestem audiofilem, który słyszy najmniejsze zniekształcenia dźwięku wydobywającego się z bezprzewodowych słuchawek. I to w dodatku Apple AirPods Pro, które często są obiektem drwin.

Dźwięk przestrzenny z Dolby Atmos w Apple Music. Czy to przyszłość muzyki?

Gdy Apple zapowiedziało wprowadzenie dźwięku przestrzennego wraz z Dolby Atmos do katalogu Apple Music zastanawiałem się czy to kolejny „gimmick” firmy z Cupertino, czy też coś, co będzie stale rozwijane i może przynieść niemałą rewolucję w słuchaniu muzyki. Dźwiękowi przestrzennemu towarzyszy wprowadzenie bezstratnej kompresji dźwięku (24 bitów przy 48 kHz) oraz Hi-Res (24 bitów przy 192 kHz) w Apple Music . W przekonaniu się czy dźwięk przestrzenny z Dolby Atmos jest rzeczywiście słyszalny pomóc może playlista Przedstawiamy dźwięk przestrzenny dostępna w Apple Music. Pozwala ona usłyszeć różnice między mono, stereo, a dźwiękiem przestrzennym.

Dźwięk przestrzenny z Dolby Atmos w Apple Music. Słychać różnicę

I trzeba przyznać, że różnice słychać. I nie chodzi mi o to, że po przełączeniu na Dolby Atmos (dźwięk przestrzenny) muzyka gra ciszej — co może się nie spodobać wielu użytkownikom. Wydobywające się ze słuchawek dźwięki instrumentów i wokale są jednak pełniejsze i uzupełniają scenę dużo dokładniej niż to, co oferowało mi dotychczas stereo. Muzyka potrafi dochodzić do odbiorcy z różnych kierunków, co jest wyczuwalne nie tylko w popularnych piosenkach największych amerykańskich gwiazd, ale przede wszystkim w utworach nagranych przy udziale orkiestry. O ile w przypadku tradycyjnego odsłuchu stereo nigdy nie udawało mi się wychwycić drobnych szczegółów, tak przy Dolby Atmos staje się to łatwiejsze. Obecny katalog albumów wspierających Dolby Atmos już robi wrażenie, a coś mi mówi, że to dopiero początek — tym bardziej, że nie mówimy wyłącznie o premierach, ale także o przestrzennych wersjach płyt i piosenek z poprzednich lat.

Zobacz też: macOS Monterey, czyli wygładzanie rewolucji Big Sur

Dla utworów wspierających Dolby Atmos, Apple przygotowało osobną kategorię w Apple Music: Dźwięk przestrzenny. Dodatkowo, przeglądając i przeszukując zasoby usługi natkniecie się na kilka playlist zawierających w sobie poszczególne gatunki muzyczne oferujące albumy dostępne w nowym formacie audio. To pozwoli skupić się wyłącznie na ulubionych treściach i artystach, którzy postanowili wesprzeć Apple w dostarczeniu ciekawych doświadczeń słuchowych. Wszystkie albumy wspierające Dolby Atmos są opatrzone stosowną informacją, a o tym, że są odtwarzane w tym właśnie formacie sygnalizuje ikona Dolby Atmos na ekranie odtwarzania (iPhone/iPad). Mnie jednak zastanawia czy Dolby Atmos/Dźwięk przestrzenny w Apple Music będzie stale rozwijany, czy też szybko zostanie sprowadzony do ciekawostki, która zostanie zepchnięta na szary koniec biblioteki. Trzeba bowiem pamiętać, że format dźwięku przestrzennego w chwili obecnej zarezerwowany jest wyłącznie do urządzeń Apple.

Zobacz też: watchOS 8 rozczarowuje. Mniej nowości już chyba nie dało się przygotować

Dźwięk przestrzenny z Dolby Atmos w Apple Music. Kompatybilne słuchawki i urządzenia Apple

Subskrybenci Apple Music korzystający z najnowszej wersji Apple Music na iPhonie, iPadzie, Macu i Apple TV mają mieć możliwość słuchania utworów Dolby Atmos za pomocą dowolnych słuchawek — choć nie podejrzewam, by funkcja dźwięku przestrzennego działała na każdych słuchawkach tak samo (choć mogę się mylić). Dla kompatybilnych słuchawek Apple lub Beats, Dolby Atmos Music będzie odtwarzane automatycznie. Dla innych słuchawek trzeba przejść do Ustawienia > Muzyka > Audio i ustawić przełącznik Dolby Atmos na „Zawsze włączony”. Dolby Atmos ma być też kompatybilne z wbudowanymi głośnikami niektórych iPhone’ów, iPadów, MacBooków Pro. Skorzystacie też z głośników HomePod, choć te w chwili obecnej muszą był połączone z Apple TV 4K i z odpowiednim telewizorem i odbiornikiem AV. Apple jednocześnie informuje, że prace nad wsparciem Dolby Atmos w Apple Music dla urządzeń z Androidem pojawi się wkrótce.

Słuchawki:

AirPods (2. generacji)

AirPods Pro

AirPods Max

BeatsX

Beats Solo3

Beats Studio3

Powerbeats3

Beats Flex

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Urządzenia: