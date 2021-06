iOS 15 i iPadOS 15 zaprezentowane. Oto wszystkie najważniejsze nowości

Aktualizacja przynosi nowości w FaceTime, by rozmowy były bliższe temu, co dzieje się naprawdę – dodano wsparcie dla Spatial Audio, by odnieść wrażenie, że jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, co inni uczestnicy rozmowy. Druga z nowości to wyciszanie dźwięków otoczenia, a trzecia to wyświetlanie rozmówców w widoku siatki z zaznaczeniem osoby, która właśnie mówi. Nic czego by nie miała konkurencja.