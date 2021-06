Ciekawe dane wyłaniają się też ze statystyk dotyczących obecności starszych wersji systemu – aż 8% modeli z ostatnich czterech lat pracuje pod kontrolą iOS 13, natomiast około 2% na jeszcze starszym oprogramowaniu. To zaledwie ułamek wśród modeli z czterech ostatnich lat, co pokazuje jak świetnie radzi sobie Apple nakłaniając użytkowników do aktualizacji.

Minęło tyle lat, Apple wciąż nie potrafi ujarzmić widżetów

Oczywiście automatyczne mechanizmy uaktualniające system działają bardziej skutecznie i dzięki nim wiele urządzeń aktualizuje się w nocy, bez wiedzy użytkownika, gdy iPhone podłączony jest do Wi-Fi i ładowarki. W przypadku wszystkich iPhone’ów na świecie sytuacja jest niewiele gorsza, bo mówimy o 7% urządzeń, które posiadają zainstalowany iOS 12 lub starszy.

iPadOS 14 również radzi sobie naprawdę dobrze

Źródło: Apple

Jednocześnie Apple dzieli się także statystykami dotyczącymi przyjęcia nowych wersji iPadOS, gdzie możemy doszukać się pewnych podobieństw, ale także i różnic. Jeśli chodzi o modele z ostatnich czterech lat, iPadOS 14 trafił na 91% z nich. Poprzednia edycja systemu, czyli iPadOS 13 gości na 8% urządzeń, a tylko 1% z tego grona urządzeń pracuje pod kontrolą wcześniejszej wersji systemu.

Jak wyczyścić telefon – oto nasz poradnik krok po kroku

Jeśli spojrzymy także na starsze urządzenia, sytuacja staje się mniej optymistyczna, bo iOS 14 kontroluje pracę 79% wszystkich iPadów na rynku, a iPadOS 13 9%. Co ciekawe, więcej, bo 12% iPadów nie zostało zaktualizowanych do nowszej wersji systemu, co można interpretować jako obecność dużej liczby urządzeń bez wsparcia, ale wciąż sprawdzającej się w rękach użytkowników.

iOS 14.5 mógł być powodem do aktualizacji dla wielu użytkowników

Powyższe dane bazują na aktywności urządzeń, za pomocą których użytkownicy odwiedzają App Store. Istnieje więc drobna szansa, że część obecnych na rynku urządzeń nie jest brana pod uwagę, ponieważ służy w zupełnie innych warunkach, niż te typowe dla konsumenta. Nie mniej wyniki adopcji obydwu platform są ponownie imponujące i nikt w branży nie może się z nimi równać. Apple odpowiada za kwestie rozwoju oprogramowania i sprzętu, więc może dopracować wszystkie związane z nimi elementy jak nikt inny na rynku masowym.

Apple udostępnia „kontrowersyjną” aktualizację. Co nowego w iOS 14.5?