Tych klasyków nie możesz przegapić. Tym bardziej, że wkrótce znikną na zawsze

Pamiętacie retro-konsole od firmy SEGA? Master System, Mega Drive, Game Gear, itp. Choć firma obecnie skupia się na innych gałęziach branży gier wideo, od lat dostarcza nam powrotu do przeszłości w postaci reedycji klasycznych tytułów z ery 8 i 16-bitowców. Tak jest w przypadku kilku produkcji, które udostępnione zostały za darmo w ramach serii SEGA Forever – inicjatywy, o której pisaliśmy już w 2017 r. To zestaw kilkunastu gier udostępnionych za darmo, ale z reklamami. Opcjonalne płatności w każdej z „aplikacji” pozwalały je usunąć – za 9 zł. Choć początkowo inicjatywa ta wydawała się ciekawa, nie brakowało negatywnych komentarzy, wskazujących na problemy techniczne poszczególnych tytułów. Te na szczęście dostawały aktualizacje, które rozwiązywały większość problemów.

Nic jednak nie trwa wiecznie. Projekt SEGA Forever zakończono oficjalnie w we wrześniu 2023 r. a teraz dowiadujemy się, że wkrótce gry udostępnione na Androida i iOS stracą wsparcie firmy. Co to oznacza? Najprawdopodobniej to, że znikną one z App Store i Google Play. Na szczęście wciąż będzie w nie można zagrać – pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie przypiszecie je do swoich kont w tych właśnie sklepach, co pozwoli na późniejsze ich pobranie.

SEGA kasuje klasyki z App Store i Google Play. Pospiesz się, zanim znikną

Kiedy nastąpi zakończenie wsparcia? Tego jeszcze nie wiadomo, ale warto się pospieszyć i już teraz je pobrać. Oto gry, które wkrótce mogą zniknąć ze sklepów:

Niewykluczone, że w przyszłości te gry powrócą do App Store i Google Play w ramach innej kolekcji klasyków, jak ma to miejsce w przypadku Sonic the Hedgehog 2 Classic, który dostępny jest na urządzenia mobilne i oferuje mikropłatności.