To już koniec subskrypcji w Mobile Vikings. Co w zamian?

Udostępniona została ona dzisiaj wszystkim chętnym i okazuje się, że to jednocześnie pożegnanie tego operatora z subskrypcją, zresztą już po raz drugi. Po raz pierwszy subskrypcja w Mobile Vikings pojawiła się na krótko jeszcze w 2019 roku pod nazwą Chill ON.

Nowa oferta Mobile Vikings wystartowała dziś pod nazwą „Pod prąd” już bez subskrypcji, od dziś skorzystacie tu tylko z typowej oferty na kartę — zarówno komórkowej, jak i na internet mobilny.

Co się zmieniło poza formą? Aby to pokazać, zerknijmy najpierw na to co było, bo okazuje się, że nowa oferta to świetna wiadomość dla dotychczasowych klientów oferty na kartę w Mobile Vikings.

Oferta na kartę Match w Mobile Vikings

Do tej pory, w ofercie na kartę dostępne były trzy tanie pakiety z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych:

30 GB w pakiecie Perfect Match za 25 zł miesięcznie,

35 GB w pakiecie Hot Match za 30 zł miesięcznie,

50 GB w pakiecie Extra Match za 35 zł miesięcznie.

Minusem tej oferty był brak roamingu w UE wg zasady RLAH, ten dostępny był z kolei w subskrypcji.

Subskrypcja w Mobile Vikings

Tu również mogliśmy wybierać pomiędzy trzema pakietami z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości, ale nie tylko w kraju i do tego zawierały wyższe limity transferu danych:

80 GB (8,47 GB w roamingu UE) za 30 zł miesięcznie,

120 GB (9,89 GB w roamingu UE) za 35 zł miesięcznie,

180 GB (12,71 GB w roamingu UE) za 45 zł miesięcznie.

Nowa oferta na kartę „Pod prąd” w Mobile Vikings

W nowej ofercie Mobile Vikings, oferta na kartę została połączona z subskrypcją, z wszystkimi zaletami dostępnymi wcześniej w subskrypcji.

Mamy tu więc roaming w UE wg zasady RLAH, eSIM, automatyczne płatności czy kumulację niewykorzystanego transferu danych, w czterech pakietach z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z limitem transferu danych:

30 GB (7,27 w UE) w pakiecie Zefir za 25 zł miesięcznie,

80 GB (8,72 GB w UE) w pakiecie Fala za 30 zł miesięcznie,

120 GB (10,17 w UE) w pakiecie Sztorm za 35 zł miesięcznie,

180 GB (13,08 w UE) w pakiecie Valhalla za 45 zł miesięcznie.

Pozostała tu również promocja z subskrypcji dla nowych klientów z dodatkową paczką transferu danych na rok - 4800 GB (12 x 400 GB) w pakiecie Sztorm i 9600 GB (12 x 600 GB) w pakiecie Valhalla. Podobnie nowi klienci skorzystają tu z rejsu próbnego, a więc 50% zniżki na pierwszy miesiąc korzystania z wybranego pakietu w nowej ofercie na kartę.

Co z internetem mobilnym na kartę?

Internet mobilny na kartę w Mobile Vikings

W ofercie internetu na kartę nie ma żadnych zmian, nadal można aktywować te same pakiety, z tym samym limitem transferu danych i w tej samej cenie:

40 zł miesięcznie za 100 GB,

50 zł miesięcznie za 150 GB,

60 zł miesięcznie za 250 GB.

Źródło: Mobile Vikings.