Płacisz smartfonem? Ten widok ucieszy twoje oczy

Użytkowników Portfela Google już wkrótce czeka zmiana, którą nie wszyscy polubią. W aplikacji, którą na co dzień wykorzystują do płatności przy pomocy smartfona pojawi się pewna innowacja, która mocno wpłynie na komfort użytkownika. Dlaczego część osób ją polubi, a część wręcz przeciwnie? Już wyjaśniam.

Portfel Google szykowny jak nigdy dotąd

Zacznijmy od tego, co tak właściwie zmienia się w Portfelu Google. Dotychczas użytkownicy, którzy wywoływali go przy pomocy dwukrotnego wciśnięcia klawisza odblokowania, po prostu przechodzili do głównego ekranu aplikacji. Już wkrótce, jak zauważył jeden z użytkowników portalu Reddit, będzie to działało nieco inaczej. Dwukrotne wciśnięcie włącznika przeniesie nas do ekranu wyboru karty, którą chcemy zapłacić. Przejście do samego Portfela Google będzie możliwe dopiero dzięki skorzystaniu z dedykowanej opcji, która pojawia się w dolnej części ekranu. Jak wygląda Portfel Google po nowemu? Rzućmy okiem.

Jest ładniej, ale trzeba klikać więcej

Na słowo uznania zasługuje to, w jaki sposób Google przeprowadziło zmianę w interfejsie Portfela. Trzeba przyznać, że nowa animacja jest naprawdę ładna, a ekran wyboru karty prezentuje się lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej. Pojawiła się nawet przezroczystość. Niestety, jak można zauważyć, przejście do pełnej wersji Portfela wymaga teraz wybrania kolejnej opcji, co wydłuża procedurę. Cóż, coś kosztem czegoś.

Co sądzicie o nadchodzących zmianach w Portfelu Google? Muszę przyznać, że rzadko, a wręcz bardzo rzadko korzystam z pełnej aplikacji, dlatego nowy wygląd to dla mnie dobra wiadomość. Warto pamiętać, że jako pierwsi skorzystają z niego użytkownicy smartfonów Google Pixel z systemem Android 16. Posiadacze pozostałych smartfonów z Androidem zapewne otrzymają stosowną aktualizację nieco później.