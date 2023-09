Twórcy hitu Netfliksa zdradzają dalsze plany. Chcą zrobić wiele sezonów!

"One Piece" od Netfliksa radzi sobie fenomenalnie. Twórcy już teraz planują kolejne sezony — i to kilkanaście!

"One Piece" to jeden z tych seriali Netfliksa, którego popularność wybuchła w dniu premiery i... został numerem jeden. Niewielu z niego wierzyło, ale wielu zgadza się z tym, że ekranizacja okazała się niezwykle udaną. Aktorski "One Piece" porwał widzów. Jak wiadomo: materiału źródłowego nie brakuje. Ponad 100 tomików jest już na rynku i jeszcze co najmniej kilka ich przybędzie. Patrząc zatem na całość, ekranizacja ma co nadrabiać, ale plany ekipy współpracującej z Netfliksem są dość... odważne i dalekosiężne!

Źródło: Casey Crafford/Netflix

Twórcy "One Piece" o planach na przyszłość

Deadline miało szansę porozmawiać z twórcami serialu "One Piece" — Martym Adelsteinem oraz Becky Clements. Są w pełni świadomi ile materiału źródłowego na nich czeka i z tej okazji wyrazili oni nadzieję na to, że uda im się zrobić... nawet 12 sezonów ekranizacji uwielbianego komiksu Eiichiro Ody. Co więcej — mają oni już nawet pierwsze szkice pomysłów związanych z tym, w jaki sposób mieliby rozbić to na tych kilkanaście sezonów.

Na tę chwilę "One Piece" radzi sobie fenomenalnie — ale to żadna tajemnica, że często wraz z kolejnymi sezonami widzów ubywa. O ile mowa o 4-5 — to jeszcze pół biedy. Ale kiedy mowa o kilkunastu... no cóż, sprawa może nie wyglądać aż tak różowo, jak twórcom by się to wymarzyło. Ale kto wie. W sumie autorowi oryginału udaje się utrzymać bazę czytelników od lat. Twórcy anime też radzą sobie znakomicie. Może i tutaj się uda. Ale z produkcją warto byłoby się pospieszyć, bo dla aktorów czas może nie być aż tak łaskawy ;-).