Najciekawsze premiery tygodnia - nowe filmy i seriale. Co obejrzeć?

The Continental: W świecie Johna Wicka

Hotel Continental to oaza bezpieczeństwa dla doświadczonych morderców-zawodowców. W obiekcie tym dostępne są różnorodne usługi i przywileje, ale pod jednym nieugiętym warunkiem: wszyscy goście muszą zaniechać wszelkiej działalności zabójczej w jego murach. Tajemniczym i hojnym gospodarzem tego ekskluzywnego miejsca jest Winston, którego postać zagrał Ian McShane w filmach. The Continental opowie historię przemiany Winstona Scotta w głównego zarządcę tego wyjątkowego hotelu. Nasz bohater musi wrócić do miasta, aby zmierzyć się z przeszłością, którą uważał za już dawno za sobą zostawioną.

Na Prime Video od 22 września.

Sex Education 4. sezon

Po zakończeniu liceum Moordale, Otis i Eric trafiają do Cavendish Sixth Form College. Otis obawia się otwarcia nowej kliniki, a Eric pragnie uniknąć bycia ponownie uważanym za przegranego. W Cavendish zaskakuje ich zupełnie inny świat - codzienna joga, zrównoważony rozwój i przyjaźnie uczniów. Viv musi przyzwyczaić się do nowego podejścia, gdzie uczniowie mają wpływ na decyzje, a nie ma rywalizacji. Jackson wciąż myśli o swoim byłym partnerze, Calu. Aimee postanawia zmierzyć się z nowym wyzwaniem, podejmując egzaminy z sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Maeve spełnia swoje marzenia na Wallace University, gdzie uczy ją znany pisarz Thomas Molloy. Otis, nadal tęskniący za nią, musi radzić sobie z nowymi wyzwaniami, będąc terapeutą nie tylko w domu, ale także na kampusie.

Na Netflix od 21 września.

Still Up

"Still Up" to nowy serial komediowy, którego twórcami są Steve Burge i Natalie Walter. W obsadzie znaleźli się znani aktorzy, m.in. Antonia Thomas, Craig Roberts, Blake Harrison i Lois Chimimba. "Still Up" to prawie romantyczna komedia osadzona w świecie dwóch osób, Danny'ego i Lisy, którzy zmagają się z bezsennością i nie zdradzają sobie tylko jednej: informacji o uczuciu, które ich łączy. Pierwsza seria będzie składać się z 8 odcinków.

Na Apple TV+ od 22 września.

Bandycka pieśń

Netflix zapowiedział koreański western, którego akcja rozgrywa się w 1920 roku. Mieszkańcy krainy Gando, która jest ogarnięta chaosem i bezprawiem, gotowi są podjąć każde ryzyko, aby obronić swoją ojczyznę i swoich najbliższych, nawet jeśli oznacza to walkę na życie i śmierć. W obsadzie serialu znajdują się takie znane osobowości jak Kim Nam-gil, Seohyun, Yoo Jae-myung, Lee Hyun-wook, Lee Ho-jung i Kim Seol-jin. Twórcami tego serialu są Hwang Joon-Hyeok i Han Jung-Hoon.

Na Netflix od 22 września.

Zielona granica

Po przeprowadzce na Podlasie, psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się niechcianym świadkiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej i decyduje się dołączyć do grupy aktywistów pomagających uchodźcom. W międzyczasie, syryjska rodzina i afgańska nauczycielka próbują przedostać się do Unii Europejskiej, nie zdając sobie sprawy, że są wykorzystywane w politycznym oszustwie białoruskich władz.

W kinach od 22 września.

Niezniszczalni 4

Lee Christmas i Barney Ross ponownie gromadzą elitarną drużynę najemników, gotową stawić czoła niezwykle niebezpiecznemu wrogowi. Niezniszczalni są zawsze tam, gdzie inne środki zawodzą. Tym razem jednak stara gwardia potrzebuje wsparcia. Do ich zespołu dołączają młodzi najemnicy, reprezentujący nowe style walki, odmienną taktykę i metody działania. Razem muszą uratować broń masowej zagłady o potężnej mocy przed terrorystami, zanim trafi ona w ręce bezwzględnego dyktatora, który zrobi wszystko, by zachować swoją władzę.

W kinach od 22 września.