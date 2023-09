Filmy Disney, Marvela i Star Wars aż do 2030 roku. Czy jest na co czekać?

Najdalej wysuniętym w czasie premierami 20th Century Studios należącej do Disney'a są dwie części Avatara: czwarty i piąty film pojawią się w dwuletnim odstępie, odpowiednio 21 grudnia 2029 i 19 grudnia 2031. Marka odżyła po tym, jak do kin zawitała druga część hitu Jamesa Camerona, ale na jej bezpośrednią kontynuację, wedle aktualnych planów, przyjdzie nam zaczekać aż do grudnia 2025 roku! Do tego czasu na dużych ekranach pojawi się aż ponad 30 filmów od studio w posiadaniu Disney'a.

Disney - nowe filmy w 2023 r.

Najbliższa premiera to oczywiście "Duchy w Wenecji", czyli trzeci film Kennetha Branagh o Herculesie Poirot. Michael Green napisał historię, a Brannagh zagra główną rolę, ponownie reżyserując całe widowisko. Dwa tygodnie później w polskich kinach pojawi się znakomicie wyglądający film sci-fi "Twórca" - także od 20th Century Studios. W produkcji zobaczymy Johna Davida Washingtona, którego pamiętamy z "Tenet" Christophera Nolana. O czym opowie "Twórca"? W trakcie konfliktu pomiędzy ludźmi a potężnymi algorytmami i systemami sztucznej inteligencji, Joshua, były agent służb specjalnych, którego żona tajemniczo zniknęła, zostaje zaproszony do misji wyśledzenia i wyeliminowania nieosiągalnego twórcy zaawansowanej technologii.

Zobaczymy, czy porównywalnie duże emocje będą towarzyszyły nowej produkcji MCU, czyli "Marvels", która wkroczy do kin 10 listopada. Film połączy w sobie historie dwóch bohaterek: Kapitan Marvel znanej z pełnometrażówek oraz Ms. Marvel, którą wprowadzono do uniwersum w serialu na Disney+. Dwa tygodnie później kina pokażą "Życzenie" - animowaną komedię muzyczną w świecie magicznego królestwa Rosas, którego władca posiada moc spełniania życzeń. Na 1 grudnia również zaplanowano premierę produkcji prosto od Disney, ale oficjalny kalendarz nie zdradza jej tytułu.

Filmy Disney 2024 r. - animacje, Marvel, Obcy

W 2024 roku czeka nas aż 12 nowych filmów, wśród których najprawdopodobniej najciekawiej zapowiadają się "Deadpool 3", który zadebiutuje w maju, aktorska "Śnieżka" zaplanowana na marzec, zupełnie nowa odsłona Planety małp w filmie "Królestwo Planety Małp" oraz otwierający nowy rozdział "Captain America: Brave New World" nieposiadający jeszcze polskiego tytułu. Nie zabraknie historii z Króla Lwa w filmie "Mufasa: Król lew", który skupi się na ojcu Simby. Do kin zmierza także nowy film z serii "Obcy", który na tę chwilę planowany jest właśnie na 2024 rok.

Nowi Avengersi w 2026 roku

Marvel nieco zredukował tempo, dlatego w 2024 roku wprowadzi do kin trzy filmy, a na 2025 planuje w tej chwili... tylko dwa. To może się oczywiści zmienić, nie wiemy o wszystkich realizowanych projektach, ale nie byłoby to dla nas zaskoczeniem, gdy uniwersum MCU nie rosło już w takim tempie jak dotychczas z czterema nowymi filmami na przestrzeni zaledwie 12 miesięcy. Warto też dodać, że na 2026 rok planowany jest powrót Avengersów w filmie "Avengers: The Kang Dynasty", ktory miałby pojawić się 1 maja.

Nowe filmy Star Wars - daty premier

Do 22 maja 2025 będziemy musieli zaczekać natomiast na kinowy tytuł Star Wars, natomiast w grudniu tego samego roku miałaby pojawić się druga pełnometrażowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wierzy się, że pierwszy z nich będzie opowieścią o Rey granej przez Daisy Ridley. Aktorka ma wrócić do roli w filmie poświęconym odbudowie Zakonu Jedi po 15 latach od definitywnej porażki Sithów w "Skywalker. Odrodzenie".

Która z historii zostanie opowiedziana w drugim filmie? Możliwości są dwie: albo początki Zakonu Jedi sięgające 25 tysięcy lat przed wydarzeniami z "Nowej Nadziei", albo film Dave'a Filoniego o eskalacji wojny pomiędzy raczkującą Nową Republiką i pozostałościami po Imperium. Na 2026 rok nie wpisano jeszcze filmów od 20th Century Studios, ale firma planuje 7 produkcji Disney'a (animacje i aktorskie), 4 filmy Marvela oraz 2 Pixara. W maju 2027 w kinach miałaby pojawić się kolejna część "Avengers: Secret Wars", zaś końcówka tego roku przyniosłaby nowy film Star Wars. Przez najbliższe cztery lata może się jednak naprawdę wiele zmienić, biorąc pod uwagę strajk scenarzystów i aktorów, wahania w popularności każdej z marek, skrajnie negatywne i pozytywne reakcje na nowości oraz harmonogram premier na Disney+, który wpływa także na kalendarz premier kinowych.

Nowe filmy Disney, Pixar, Star Wars i Marvel - kalendarz premier do 2031 r.