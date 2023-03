Po przejęciu Twittera przez Elona Muska, pojawiło się wiele zapowiedzi związanych z "odświeżeniem" Twitter Blue - płatnego abonamentu dającego użytkownikom serwisu społecznościowego dodatkowe możliwości. Wprowadzone na "dzień dobry" zmiany w Twitterze nie spodobały się wielu. Tym bardziej, że szybko okazało się, że Twitter Blue w nowej odsłonie taki fajny nie jest. Abonament otworzył drogę do dezinformacji, która w mgnieniu oka przyniosła rezultaty. Kilka dni temu Patryk pisał, że płatna weryfikacja na Twitterze otworzyła puszkę Pandory. "Lewe" konta polityków z odznaką weryfikacji, a nawet koncernów farmaceutycznych zalały serwis.

Twitter Blue został wycofany szybciej niż się pojawił, a Elon Musk zapowiedział, że przyjrzy się problemowi i go rozwiążę. Jak zapowiedział, tak zrobił. Jednak o Twitter Blue znów robiło się głośno, gdy abonament powrócił w grudniu ubiegłego roku i ponownie namieszał na platformie. Teraz będziecie mogli sami się przekonać co oferuje - pod warunkiem, że zdecydujecie się na zakup subskrypcji. A ta tania nie będzie.

W dość niespodziewanym momencie Twitter Blue rozszerzył się na kolejnych 20 państwa. Z abonamentu można teraz skorzystać w Polsce, Holandii, Irlandii, Belgii, Szwecji, Rumunii, Czechach, Finlandii, Danii, Grecji, Austrii, Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Słowacji, Łotwie, Słowenii, Estonii, Chorwacji, Luksemburgu, na Malcie i Cyprze.

A co w ogóle oferuje abonament Twitter Blue?

To przede wszystkim niebieski znaczek weryfikacji, który przez ostatnie miesiące wzbudzał wiele kontrowersji. Subskrybenci Blue, których konta pomyślnie przejdą weryfikację i którzy posiadają zweryfikowany numer telefonu, uzyskają specjalną odznakę. Jednak same ozdobniki profilu to nie wszystko. Abonament to także funkcja edytowania Tweetów, możliwość przesyłania filmów 1080p, czytnik, spersonalizowana nawigacja, foldery Zakładek i najpopularniejsze artykuły. W najbliższym czasie wpisy użytkowników Twitter Blue będą również wyświetlane u góry odpowiedzi, wzmianek i wyników wyszukiwania. W Twitter Blue niedługo zniknie część reklam - platforma zapewnia, że będzie do 50% mniej reklam wyświetlanych na osi czasu. W przyszłości pojawi się też funkcja udostępniania długich nagrań wideo.

Ile kosztuje Twitter Blue w Polsce?

Plany abonamentowe Twitter Blue różnią się od platformy na której będą kupowane. Najtaniej jest bezpośrednio na stronie Twittera. Za Twitter Blue zapłacimy tu 36 zł miesięcznie, co daje nam 432 zł rocznie. Jeśli zdecydujemy się na jednorazowy zakup na rok - zapłacimy 374,99 zł rocznie. Drożej będzie jeśli subskrypcję wykupimy w aplikacji na iOS i Androida - w cenę jest wliczone są "podatki", które Twitter musi zapłacić na rzecz Apple i Google za udostępnienie płatności w aplikacji. Twitter Blue na miesiąc z poziomu aplikacji to koszt 49 zł. Przy rocznym abonamencie jest jeszcze drożej - 514,99 zł, choć i tak to nieco niższa cena niż to, co byśmy zapłacili płacąc przez rok 49 zł miesięcznie. Trzeba przyznać, że jest drogo i nie wróżę Twitter Blue dużego zainteresowania - przynajmniej w Polsce.