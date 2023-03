Twitter nie działa. Awaria goni awarię

Popularne serwisy internetowe mają to do siebie, że nieoczekiwanie przestają działać. Najszybciej o tego typu sprawach przeczytamy na Twitterze - to tam firmy publikują na gorąco informacje związane z problemami w działaniu strony i aplikacji. To również również tam podają, że wszystko wraca do normy. A co zrobić, jeśli to Twitter przestał działać? Gdzie szukać informacji? Właśnie tego doświadczamy.

O tym, że Twitter ma problemy dowiecie się bezpośrednio z samego serwisu społecznościowego. Wystarczy wejść na jego stronę główną by zostać przywitanym pustym ekranem z informacją "Witaj na Twitterze! Tutaj najszybciej dowiesz się, co słychać na świecie. Znajdź osoby i tematy warte obserwowania." lub "Coś poszło nie tak. ale nie martw się, to nie Twoja wina. Spróbujmy jeszcze raz". Co ciekawe, o ile nie działa wyświetlanie tweetów na stronie głównej Twittera, tak odwiedzając konkretne profile i użytkowników, ich wpisy są widoczne. Nie działa ani zakładka "Dla ciebie" ani "Obserwujesz".

Twitter nie działa. Kolejna awaria serwisu społecznościowego

I nie jest to pojedynczy przypadek. Wystarczy zerknąć na zgłoszenia w Downdetector. Od godziny 11 (czas u polskiego) stale przybywa informacji o problemach Twittera. Na chwilę obecną nie jest znana skala awarii oraz to, co ją spowodowało. Wiadomo natomiast, że stale przybywa zgłoszeń zniecierpliwionych użytkowników, którzy chcieli skorzystać z popularnego serwisu społecznościowego, a nie mogą. Nie wiadomo też kiedy przywrócone zostaną wszystkie funkcje. Tekst będziemy aktualizować na bieżąco i gdy tylko będziemy wiedzieć coś więcej, poinformujemy o tym.