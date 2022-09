Twitch zaczyna działać. Zakazuje działania pierwszym kanałom hazardowym

Twitch, właściwie jak każda ogromna platforma, musi zmagać się z problemami, o których na co dzień wielu ich użytkowników nawet nie miała pojęcia. Ich popularność w połączeniu z prostotą dostępu sprawiają, że do bibliotek trafiają tam najrozmaitsze materiały. Po molochach takich jak YouTube opartych na filmach widać to zdecydowanie najwyraźniej — bo nietrudno sobie wyobrazić, że komuś wpadnie do głowy próba wrzucenia tam filmu który nie spełnia wymogów regulaminu (np. zbyt brutalnego czy łamiącego obowiązujące prawa autorskie). W przypadku Twitcha sprawy mają się jednak nieco inaczej. Większość, nie bez powodu zresztą, kojarzy platformę z livestreamami dotyczącymi gier czy codziennego życia. Co jakiś czas przebijają się te co dziwniejsze (zobacz: Popularne streamerki lizały mikrofony tak skutecznie, że Twitch aż je zbanował) — często jednak czysto z podtekstem erotycznym. Miejsc na takie streamy nie brakuje, ale Twitch nie jest jednym z nich. Podobnie jak nie jest miejscem dla miłośników hazardu.

Od kilku tygodni narastały kontrowersje związane z kanałami poświęconymi hazardowi, które dostępne były na platformie. Właściciele platformy nareszcie zabrali w niej głos, zamieszczając wczoraj na swoim Twitterze krótkie ogłoszenie:

Treści związane z hazardem na Twitchu były przedmiotem wielu dyskusji w społeczności i czymś, co aktywnie analizowaliśmy od czasu naszej ostatniej aktualizacji polityki w tym zakresie. Dziś chcemy zaktualizować nasze plany. Chociaż zabraniamy dzielenia się linkami lub kodami referencyjnymi do wszystkich stron, które zawierają automaty do gier, ruletkę lub gry w kości, widzieliśmy, że niektórzy ludzie obchodzą te zasady i narażają naszą społeczność na potencjalne szkody. Tak więc 18 października dokonamy aktualizacji polityki, aby zakazać strumieniowania stron hazardowych, które zawierają automaty do gry, ruletkę lub gry w kości, które nie są licencjonowane w USA lub innych jurysdykcjach, które zapewniają wystarczającą ochronę konsumentów. Strony te będą obejmować Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com i Roobet.com. Jednakże, możemy zidentyfikować inne w miarę postępu prac. Będziemy nadal dopuszczać strony internetowe, które koncentrują się na zakładach sportowych, grach typu fantasy sport i pokerze.

Na tę chwilę imiennie wspomniano kilka serwisów - ale jak widać, Twitch zostawia sobie otwartą furtkę, by niebawem zaserwować znacznie dłuższą listę. No cóż - najwyższy czas, by zacząć działać. Hazardu na Twitchu mają dość także najwięksi streamerzy będący w czołówce popularności tej platformy. Niektórzy z nich zapowiedzieli nawet bojkot w tygodniu świątecznym, jeśli moderacja nie zajmie się tematem i nie zbanuje streamów i sponsorowanych przez firmy materiały. Wszystko po tym, jak świat poznał historię uzależnionego od hazardu streamera, który zadłużył się na 300 tysięcy dolarów. O szczegółach z nią związanych przeczytacie we wczorajszym wpisie Patryka: Hazard trenduje na Twitchu. Społeczność zszokowana historią uzależnionego streamera.

Dobrze że firma podjęła jakiekolwiek kroki w temacie. Szkoda, że tyle przyszło nam czekać na jakąkolwiek reakcję związaną z antyhazardowymi działaniami w obrębie platformy...