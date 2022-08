Chroniące prywatność adresy w domenie @duck.com już dla każdego

Śladem Apple

Usługa ochrony poczty oferowana przez DuckDuckGo wciąż ma status bety, ale na tym etapie firma uznała, że zostanie udostępniona dla wszystkich chętnych. DuckDuckGo Email Protection jest zestawem usług przypominającym wprowadzoną przez Apple technologię Hide My Email (będącą częścią usług iCloud+).

Od dziś możecie założyć sobie bezpłatny adres internetowy w domenie @duck.com, który będzie pośredniczyć w przesyłaniu maili na twoją skrzynkę, czyszcząc je z wszelkich elementów śledzących, także tych ukrytych w obrazkach.

Serwery DuckDuckGo dołączą do bezpiecznego maila informację, pokazującą ile trackerów usunięto i z jakimi firmami były powiązane. Możliwe jest też generowanie adresów tymczasowych, które będą używane np. do wypełniania formularzy i będą mogły być w każdej chwili usunięte, jeśli się okaże, że to za pośrednictwem któregoś z nich zaczyna trafiać do nas dużo spamu.

Nowe możliwości

Wraz z otwarciem bety DuckDuckGo rozszerzyło tę usługę o nowe możliwości, takich jak ochrona przed śledzenie linków, również obrazkowych. Linki bez szyfrowania konwertowane są automatycznie na https://. Wprowadzono też możliwość odpisywanie na maile z użyciem adresu z domeny @duck.com, choć pojawia się tu ostrzeżenie, że twórcy usługi nie mogą zagwarantować, że nazwa waszej prawdziwej skrzynki gdzieś się w kodzie maila nie pojawi.

Z usługi można korzystać nie tylko z poziomu przeglądarki DuckDuckGo, ale również za pośrednictwem odpowiednich rozszerzeń w Chrome, Edge, Firefoxie i Brave. W porównaniu do usługi Apple z pewnością zaletą jest jej wieloplatformowość, Email Protection działa zarówno na Windows, macOS, iOS i Androidzie. Jeśli usługa Wam się nie spodoba, możecie w każdej chwili usunąć konto, a wszystkie dane powiązane z waszym adresem @duck.com zostaną po 30 dniach całkowicie usunięte.