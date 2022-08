Jeszcze Twitch czy już OnlyFans? Streamerka zbanowana za seks podczas transmisji na żywo

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że roznegliżowane kobiety na platformie do streamowania gier stały się normalnym zjawiskiem. Gdy transmisje na żywo z kąpieli w basenie zaczęły trendować, Twitch z początku miotał się w decyzjach. Z jednej strony półnagie streamerki jawnie kpiły sobie z regulaminu platformy, tworząc content odbiegający od przyjętych standardów. Z drugiej jednak generowało to tak dużych ruch na stronie, że Twitch zaczął przymykać oko na treści zahaczające o kategorię +18. Jedna ze streamerek postanowiła pójść o krok dalej, uprawiając seks podczas transmisji na żywo.

Przyłapana w oknie

Użytkownicy Twitcha nie raz byli już świadkami nietypowych wydarzeń na streamach. Pobicia, pożary, wizyta jednostek antyterrorystycznych, a nawet transmisja przerwana przez trzęsieniem ziemi. Do tej jakże imponującej kolekcji dołożyć możemy wyczyn streamerki o nicku kimmikka_, która najwyraźniej pomyliła Twitch z OnlyFans, bowiem jej ostatnia audycja zawierała fragment seksu z partnerem.

Źródło: Twitch

Kobieta od początku wykonywała specyficzne ruchy, a ekspresja twarzy nie pozostawiała złudzeń. Wszystko stało się jasne, gdy mężczyzna – stojący poza zasięgiem kamery – uchwycił się na nagraniu dzięki odbiciu w oknie. Moderacja Twitcha początkowo pozostawała głucha i ślepa, jednak po tym jak całe zajście było już dokładnie widoczne, zareagowała natychmiastowym banem. Co ciekawe 21-letnia streamerka przez cały czas odpowiadała widzom na czacie. Kobieta tłumaczyła się, że całe zajście było tylko nieporozumieniem po pijaku, jednak chyba nikt nie ma złudzeń, że była to akcja zamierzona.

Stock image from Depositphotos