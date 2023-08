Pożegnajcie się z XPro. TweetDeck oficjalnie stał się usługą tylko dla płacących

Koniec TweetDecka, początek XPro

Jak niedawno informował Kamil Świtalski, zawirowaniom z nazewnictwem platformy zakupionej niedawno przez Elona Muska nie ma końca. Twitter przestaje istnieć i zastępuje go… po prostu X. Ta jedna literka na wielu płaszczyznach daje się we znaki, czego świadkiem byliśmy chociażby jakiś czas temu, gdy Apple nie zezwoliło na zmianę nazwy oficjalnej aplikacji bo... łamała ona reguły App Store. Ostatecznie jednak Elon Musk dogadał się z Apple — i kilka dni później w sklepie z aplikacjami zawitał X. Poza tym do tej pory jest mnóstwo niedokładności i cyrków między Twitterem a X, o czym więcej pisałem w artykule X-plozja Twittera. Chaos i absurd ze strony Elona Muska pod każdym względem.

Źródło: Depositphotos

W końcu przyszedł czas również na rebranding zewnętrznych narzędzi, a jednym z nich był TweetDeck. Strona, z której sam przez wiele lat korzystałem, pozwalała na dużo bardziej przejrzyste przeglądanie platformy i posegregowanie feedu w odpowiedni dla nas sposób. Całość przez wielu była nazywana „Twitterem na sterydach” i właściwie zawsze na jednym monitorze wyświetlała mi się główna strona TweetDecka — możliwość obsługi kilku kont, dostosowywanie niestandardowych tablic i wiele więcej sprawiało, że było to niezwykle potężne narzędzie. To eldorado jednak się kończy.

XPro tylko dla płacących — klamka zapadła

Już jakiś czas temu pojawiały się informacje o tym, że wraz z odświeżeniem TweetDecka i wprowadzeniem wielu zmian, wszyscy użytkownicy otrzymają dostęp do nowej wersji na 30 dni za darmo, lecz po tym czasie z dostępu do nowego, usprawnionego TweetDecka, skorzystają wyłącznie zweryfikowani użytkownicy. Jak powszechnie wiadomo, weryfikacja dostępna jest wyłącznie dla abonentów Twitter Blue, lub też X Premium. Tym samym, by móc dalej korzystać z narzędzia, trzeba będzie liczyć się z opłatami od około 45 złotych miesięcznie.

Dziś paywall wszedł w życie i bez aktywnego X Premium nie będziecie w stanie korzystać z XPro. Jest to wielka strata (i jednocześnie jeden z najlepszych powodów do zakupu abonamentu), która jednocześnie oznacza, że najprawdopodobniej większość z nas przestanie z TweetDecka korzystać. Szkoda, bo to było naprawdę piękne ponad 10 lat.