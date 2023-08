Call od Duty: Modern Warfare III to kosmicznie drogie DLC? Według Activision to “gra premium”

Call of Duty nie robi sobie przerwy w tym roku — ale czy to dobrze?

Jak ostatnio informował Piotr Kurek, o Call of Duty: Mordern Warfare III mówi się głośno od kilku miesięcy. Choć szczegółów nie było zbyt wielu, insiderzy z branży gier wideo dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tegorocznej odsłony serii. Wiemy, że za MW3 odpowiada studio Sledgehammer Games — to samo, które pracowało wraz z Infinity Ward nad oryginalnym Call of Duty: Modern Warfare 3 i stworzyło między innymi Call of Duty: Advanced Warfare oraz Call of Duty: WWII. Zaprezentowany ostatnio teaser to dopiero przedsmak tego, co studio przygotowuje na jesienną premierę.

Patrząc na ostatni sposób wydawniczy Activison Blizzard (mając głównie na uwadze przejście z Call of Duty: Warzone na Warzone 2.0), sytuację z problemami dotyczącymi przejęcia dewelopera przez Microsoft i dostępności CoD-a na konsolach PlayStation oraz wiele plotek dotyczących tego, że Call of Duty miało sobie zrobić przerwę w tym roku, zapowiedź ta zdziwiła wiele osób. Co więcej, ludzie od razu założyli, że Modern Warfare III będzie rozszerzeniem do Modern Warfare II — co potwierdzał Steam i patrząc na wszystkie perypetie w ostatnim czasie, ma to jak najbardziej sens. Okazuje się, że Activision ma inne plany.

Call of Duty: Mordern Warfare III to „gra premium”… a przynajmniej cena na pewno będzie premium

Rzecznik Activision Blizzard w rozmowie z CharlieIntel przyznał, że Call of Duty: Mordern Warfare III będzie pełną „grą premium”:

Jak stwierdzono w licznych kwartalnych telekonferencjach Activision Blizzard, Modern Warfare III to produkcja premium. Cena odpowiednio wyniesie 70 dolarów amerykańskich.

CharlieIntel na X (dawniej na Twitterze) tłumaczył, że pojawienie się MW3 jako dodatku na Steamie jest spowodowane tym, że wszystkie gry z serii Call of Duty staną się dodatkami do aplikacji Call of Duty HQ w przyszłości. Podobnie jak w przypadku innych tytułów Activision Blizzard, seria będzie miała jedną aplikację do uruchamiania wszystkich gier. Oby faktycznie była to pełnoprawna gra, chociaż w obecnej chwili gracze są dość negatywnie nastawieni do całej sytuacji (oraz ceny).

Call of Duty: Mordern Warfare III zadebiutuje już 10 listopada tego roku i trafi na konsole Xbox One, Xbox Serie X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 i komputery osobiste z systemem Windows. Czekacie na nową odsłonę legendarnej serii FPS-ów? Dajcie znać.

Źródło: CharlieIntel (X, dawniej Twitter)