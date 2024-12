Tu z WhatsAppa już nie korzystasz. Komunikator przestanie działać na tych smartfonach

Masz iPhone'a 5s, 6, lub 6 Plus i korzystasz z komunikatora WhatsApp? Już niedługo będzie cię czekała przesiadka na nowszy model, by dalej móc korzystać z aplikacji.

Na przestrzeni ostatnich lat twórcy popularnego komunikatora przynajmniej dwukrotnie aktualizowali listę wersji iOS i Androida, na których można uruchomić aplikację. Tak było na początku 2020 r., gdy komunikator przestał współpracować z Androidem w wersji 2.3.7 Gingerbread lub starszej. Podobny los spotkał iOS w wersji 10, lub starszej. Jeszcze wcześniej, bo pod koniec 2019 r. z WhatsAppa nie mogli już korzystać posiadacze smartfonów z systemem Windows Phone. Na stronach pomocy technicznej WhatsApp, twórcy komunikatora tłumaczą swoją decyzję o cyklicznym wykluczaniu kolejnych wersji starych systemów operacyjnych iOS i Android.

Urządzenia i oprogramowanie często się zmieniają, więc regularnie weryfikujemy obsługiwane przez nas systemy operacyjne i wprowadzamy aktualizacje. Co rok, podobnie jak inne firmy technologiczne, sprawdzamy, które systemy operacyjne i urządzenia są najstarsze i mają najmniejszą liczbę aktywnych użytkowników, aby wybrać te, które nie będą już obsługiwane. Te urządzenia nie mają najnowszych aktualizacji zabezpieczeń lub funkcjonalności wymaganych do obsługi WhatsAppa.

Zaglądając na strony pomocy technicznej WhatsApp przeczytamy, że komunikator wciąż wspiera starsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych – choć oczywiście nie wszystkie. W chwili publikacji tego tekstu WhatsApp działa na:

Urządzeniu z systemem operacyjnym Android w wersji 5.0 lub nowszej

iPhonie z systemem operacyjnym iOS w wersji 12 lub nowszej

To wkrótce się zmieni – przynajmniej w kwestii iOS. Jak informuje serwis WABetaInfo, najnowsza wersja beta komunikatora w wersji na iPhone'a wyświetla komunikat, że już na początku maja 2025 r. aplikacja przestanie być wspierana na smartfonach z logo nadgryzionego jabłka działających pod kontrolą systemu iOS 12. Jakie to konkretnie iPhone'y? Na szczęście mowa jest tu wyłącznie o leciwych już modelach iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, które swoje premiery miały bardzo dawno temu i z pewnością nie cieszą się już tak dużą popularnością, jak jeszcze kilka lat temu.

Co więcej, na stronach WhatsApp pojawiła się właśnie adnotacja, z której wynika, że od 5 maja 2025 roku będzie obsługiwany tylko system operacyjny iOS w wersji 15.1 lub nowszej.

Czas patrzeć w przyszłość. WhatsApp bez wsparcia dla starych systemów

Nie dziwi więc, że twórcy decydują się na zakończenie wsparcia dla systemu, który swoją premierę miał w 2018 r. Od tego czasu wiele się zmieniło – od samego systemu poprzez narzędzia do tworzenia i zarządzania aplikacjami udostępnianymi na iPhone'a. Porzucenie starych, nierozwijanych już wersji iOS pozwoli ekipie odpowiedzialnej za rozwój WhatsAppa na skupienie się na najważniejszym – dalszym wprowadzaniu nowości i rozbudowywaniu aplikacji, by spełniała oczekiwania swoich użytkowników. Niewykluczone też, że porzucenie iOS 12 pozwoli na łatwiejsze przygotowanie uniwersalnej wersji komunikatora dla iOS i iPadOS – o tę drugą użytkownicy proszą od lat. Do tej pory WhatsApp w wersji na iPada uruchamia wyłącznie aplikację iOS z wszystkimi jej problemami na dużym ekranie tabletu z logo nadgryzionego jabłka. Choć WhatsApp w wersji na iPadOS jest testowany w ramach wąskiej grupy testerów, wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, kiedy aplikacja trafi do wszystkich.