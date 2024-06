Najlepszy komunikator stał się jeszcze lepszy. Co nowego?

Telegram na Antyweb pojawia regularnie. I to nie dlatego, że komunikator wzbudza wiele kontrowersji związanych z jego wykorzystywaniem przez Rosję i Ukrainę. Piszemy o nim przede wszystkim w kontekście aktualizacji, które pojawiają się często i które wprowadzają do aplikacji na smartfony i komputery tyle nowości, że konkurencja może tylko stać z boku i zazdrościć. I choć Telegram nie jest najpopularniejszą aplikacją na świecie, można powiedzieć, że jest najbardziej rozbudowaną. Ekipa za niego odpowiedzialna wciąż zaskakuje, gdyż skupia się zarówno nad wprowadzaniem funkcji i narzędzi, z których wcześniej nikt nie korzystał i rozszerzają możliwości tych już obecnych, z którymi użytkownicy zaznajomieni są od lat. Tak też jest w przypadku najnowszej aktualizacji. Ta pojawiła się zarówno na smartfonach i komputerach. I może nie jest to najbardziej naszpikowana nowościami aktualizacja, warto z niej skorzystać i sprawdzić, co nowego pojawiło się w najczęściej aktualizowanym komunikatorze.

Telegram usprawnia prowadzenie rozmów. Co nowego?

Czaty 1-na-1 mogą teraz zawierać wiadomości wysyłane z animowanymi efektami, które odtworzą się, gdy odbiorca otworzy czat. Nic nie podkreśla ważności konkretnej wiadomości bardziej niż ekran wypełniony animacjami pocałunków, płomieni lub innych efektów. Użytkownicy mają dostęp do 6 darmowych efektów, a subskrybenci Telegram Premium mogą skorzystać z setek dodatkowych, w tym wszystkich efektów oferowanych przez naklejki Premium. Aby dodać efekt do wiadomości, wystarczy nacisnąć i przytrzymać strzałkę Wyślij, a następnie wybrać odpowiednią emocję. Z tego samego menu można także zaplanować wiadomość lub wysłać ją po cichu – z efektami lub bez.

Dodatkowo, Telegram umożliwia teraz przenoszenie podpisów nad multimedia, co pozwala lepiej zorganizować treści wizualne i tekstowe. Aby to zrobić, należy zaznaczyć multimedia w menu załączników, umieścić podpis w widocznym polu, a następnie nacisnąć i przytrzymać strzałkę Wyślij wybierając opcję "Przenieś podpis na górę". Możliwe jest również edytowanie już wysłanych multimediów lub albumów, aby zmienić pozycję podpisów. Wystarczy edytować wiadomość, nacisnąć i przytrzymać przycisk Zapisz, a następnie wybrać "Przenieś podpis na górę".

Szybkie akcje dla numerów telefonów w Telegramie zostały również zaktualizowane. Teraz dotknięcie numeru telefonu w czacie otwiera przeprojektowane menu, które umożliwia wysłanie wiadomości, wykonanie połączenia lub dodanie numeru jako kontaktu jednym dotknięciem.

Nowy Telegram już jest. Co przynosi aktualizacja?

Od 2015 roku użytkownicy Telegrama mogą korzystać z hashtagów, aby łatwo znaleźć istotne wiadomości w swoich czatach. W najnowszej aktualizacji hashtagi stają się globalne – dotknięcie go w dowolnym czacie wyświetla także wyniki z dużych publicznych kanałów. Pozwala to m.in. szybko znaleźć najnowsze wiadomości. W zakładce "Publiczne wpisy" można teraz wybrać wyświetlanie treści jako strumień wpisów lub kompaktowa lista. Wyszukiwarka globalnych hashtagów obejmuje tylko wiadomości z dużych publicznych kanałów, nie wyświetlając treści z prywatnych czatów.

Telegram dba również o komfort użytkowników, umożliwiając ukrywanie części tekstu wewnątrz zwijanych cytatów. Dodając formatowanie "cytat" i dotykając przycisku zwijania, można teraz tworzyć bardziej kompaktowe wiadomości. Dzięki temu można zdecydować, czy chcemy rozwinąć cytat i przeczytać całość, czy pominąć go.

Jest też mała nowość dedykowana użytkownikom Telegrama na komputerach Mac. To dynamiczne tła i stylowe animacje, które zostały dodane do rozmów głosowych i wideo na Androidzie i iOS w grudniu zeszłego roku. Dzięki temu połączenia na komputerze wyglądają jeszcze lepiej i zużywają mniej zasobów niż wcześniej.