Reklamy w oknie rozmowy. Popularny komunikator testuje

Snapchat jest niekwestionowaną częścią historii cyfrowej. Gdy aplikacja wyszła na światło dzienne, szturmem zdobyła miliony telefonów. Nieodwracalnie zmieniła właściwie każdą platformę social media. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez filmików w trybie portretowym

Niebawem zacznie się testowanie rozwiązania umieszczającego sponsorowane treści tuż obok naszych wiadomości od przyjaciół. Ciekawe, że tak radykalne działanie wypływa właśnie od tej firmy. Swego czasu to właśnie na tej platformie można się było cieszyć dzieleniem treścią z innymi bez obawy o sponsorowane przerywniki.

Czasy się zmieniają i firma wraca z nowym pomysłem na zarobek. Zapowiedziana została nowa forma snapków - "Sponsored Snaps". Powiedział o nich sam prezes Snap Inc., Evan Spiegel, w liście do pracowników, celebrującym 13. lecie firmy. Otwarcie wiadomości będzie opcjonalne i mają też nie budzić powiadomień na naszych ekranach.

"Sponsorowane Snapki, dają możliwość reklamodawcą do wizualnego komunikowania się ze społecznością Snapchata, umożliwiają one dostęp do głównej funkcji Snapchata (...) Sponsorowane Snapki pojawią się w skrzynce odbiorczej jako nowe Snapki, ale bez powiadomienia użytkownika. Otwarcie wiadomości jest opcjonalne"