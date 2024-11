Ulubiony komunikator Polaków z ważną aktualizacją. Warto skorzystać

Facebook Messenger jest dla wielu Polaków podstawowym narzędziem komunikacji z rodziną i przyjaciółmi. Co ważne: nie tylko jeżeli chodzi o czaty tekstowe, ale również wideorozmowy i czaty głosowe. Czy jest to najlepszy komunikator w temacie wideorozmów? Można dyskutować godzinami -- ale chyba większość zgodzi się z tym, że są na rynku ciekawsze propozycje. Meta jednak nie składa broni i usprawnia rozmowy wideo!

Reklama

Rozmowy wideo na Messengerze staną się lepsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek. Nowości trafiają do użytkowników

Twórcy Messengera poinformowali dzisiaj, że platforma doczekała się opcji rozmów wideo w wyższej jakości -- nareszcie będziemy mogli cieszyć się obrazem w rozdzielczości HD. Na tym jednak jeszcze nie koniec usprawnień z nimi związanych. Messenger nareszcie doczeka się redukcji szumów z prawdziwego zdarzenia, dzięki czemu prowadzenie konwersacji będzie jeszcze bardziej komfortowe. Wisienką na torcie będą zaś tła, które działają przy wsparciu sztucznej inteligencji -- i pozwolą ubarwić nasze połączenia.

Wyższa jakość rozmów wideo dostępna jest domyślnie zawsze wtedy, gdy korzystamy z komputera połączonego z siecią WiFi. W przypadku sieci mobilnych -- domyślnie aktywowana będzie dotychczasowa, niższa jakość. Można to jednak zmienić w ustawieniach rozmów. Tam również zmienimy ustawienia związane z redukcją szumów.

Nowe funkcje już trafiają do szerokiego grona odbiorców. Jeżeli jeszcze ich nie widzicie -- to prawdopodobnie dotrą do was już za kilka dni. Miło widzieć, że Facebook Messenger nadrabia zaległości. W końcu to platforma, z której na co dzień korzystają miliony użytkowników -- a jednocześnie najpopularniejszy komunikator nad Wisłą.