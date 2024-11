Nowa funkcja WhatsApp wgniata w fotel. Ucieszy miliony użytkowników!

WhatsApp nie przestaje zaskakiwać nowościami. Nowa funkcja przypadnie do gustu wszystkim, którzy mają dość wiadomości głosowych.

Wysyłanie wiadomości głosowych to moda, której kompletnie nie rozumiem. Ani ich wysyłania, ani tym bardziej odsłuchiwania. Ale najwyraźniej to trend który stale rośnie w siłę i... irytuje nie tylko takich narzekaczy jak ja. Dlatego twórcy komunikatorów jakiś czas temu zaczęli pracować nad rozwiązaniami, które pomogą zapoznać się z treścią głosówek bez konieczności ich odsłuchiwania.

WhatsApp testował narzędzia do transkrypcji wiadomości głosowych od wielu miesięcy -- były one dostepne jednak wyłącznie dla użytkowników bety. Teraz sytuacja jednak ulega zmianie - i cieszyć się nią mogą już wszyscy użytkownicy!

Wysyłanie wiadomości głosowych sprawia, że kontakt z przyjaciółmi i rodziną jest jeszcze bardziej osobisty. Możliwość usłyszenia głosu bliskiej osoby jest czymś naprawdę wyjątkowym, szczególnie jeśli jesteście daleko od siebie. Czasami jednak nie możesz odsłuchać wiadomości głosowej, gdy przemieszczasz się z miejsca na miejsce, wokół Ciebie jest głośno albo otrzymana wiadomość jest wyjątkowo długa.

WhatsApp z transkrypcją wiadomości głosowych. Nowa funkcja trafia do komunikatora

Transkrypcje wiadomości głosowych powinny być standardem -- ale jak pokazuje przykład WhatsAppa, jeszcze nie wszędzie są. I choć funkcja już powinna być u każdego dostępna (albo będzie dostępna w ciągu najbliższych kilku dni, gdyż wdrażanie nowości w produktach Meta często trwa nawet po kilka tygodni), to na starcie obsługiwane są tylko cztery języki: angielski, portugalski, hiszpański oraz rosyjski. Kolejne są w przygotowaniu.

By włączyć funkcję, należy udać się do Ustawień, a tam wybrać zakładkę Czaty -> Transkrypcje wiadomości głosowych. to właśnie tam możemy ją aktywować i wybrać język dla których ma ona zostać aktywowana.

Kolejny tydzień i kolejna przydatna funkcja trafia do WhatsApp. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wypatrywać obsługi dla języka polskiego!