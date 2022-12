Masz ten telefon? Jeszcze w tym tygodniu stracisz dostęp do komunikatora

Raz na jakiś czas WhatsApp porzuca wsparcie starszych systemów operacyjnych. Tak było na początku 2020 r., gdy komunikator przestał współpracować z Androidem w wersji 2.3.7 Gingerbread lub starszej. Podobny los spotkał iOS w wersji 10 lub starszej. Jeszcze wcześniej, bo pod koniec 2019 r. z WhatsAppa nie mogli już korzystać posiadacze smartfonów z systemem Windows Phone. Na stronach pomocy technicznej WhatsApp, twórcy komunikatora tłumaczą swoją decyzję o cyklicznym wykluczaniu kolejnych wersji starych systemów operacyjnych iOS i Android.

Urządzenia i oprogramowanie często się zmieniają, więc regularnie weryfikujemy obsługiwane przez nas systemy operacyjne i wprowadzamy aktualizacje. Co rok, podobnie jak inne firmy technologiczne, sprawdzamy, które systemy operacyjne i urządzenia są najstarsze i mają najmniejszą liczbę aktywnych użytkowników, aby wybrać te, które nie będą już obsługiwane. Te urządzenia nie mają najnowszych aktualizacji zabezpieczeń lub funkcjonalności wymaganych do obsługi WhatsAppa.

Nie inaczej jest w tym roku - choć w maju pisaliśmy, że WhatsApp w październiku porzuca wsparcie dla iOS 10 i 11, teraz dowiedzieliśmy się, że to nie wszystkie systemy, dla których kończy się wsparcie. Jakie więc zmiany szykują się na koniec tego roku? Komunikator WhatsApp z dniem 31 grudnia 2022 r. działać będzie wyłącznie na tych kompatybilnych urządzeniach:

Android z systemem operacyjnym w wersji 4.1 lub nowszej

iPhone z systemem operacyjnym iOS w wersji 12 lub nowszej

KaiOS w wersji 2.5.0 lub nowszej, w tym urządzenia JioPhone i JioPhone 2

WhatsApp bez wsparcia dla starych smartfonów. Czas kupić nowy

A co to oznacza w praktyce? Osoby, które wciąż korzystają ze starszych smartfonów jeszcze w tym tygodniu stracą dostęp do komunikatora i nie będą mogły z niego w pełni korzystać. Z pomocą przychodzą zagraniczne serwisy, które stworzyły listę smartfonów tracących teraz dostęp do WhatsApp:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Wielokrotnie pisaliśmy o aplikacjach i komunikatorach, które kończą wsparcie dla telefonów, które na rynku zadebiutowały kilka lat temu i, które nie doczekały się aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji. Różnice między iOS 11 a obecnym iOS 16 są ogromne i pełne wsparcie dla 6 wersji systemów wymaga dużego nakładu pracy, czasu i programistów, którzy muszą testować funkcjonalność WhatsAppa na każdym z nich. Podobnie jest w przypadku smartfonów z Androidem, gdzie dochodzi jeszcze kwestia nakładek i kompilacji samego systemu. Jeśli macie stary telefon i korzystaliście z komunikatora, warto rozważyć aktualizację - i to pomyślcie o którymś z nowszych modeli, z pewnością nie będziecie zawiedzeni.