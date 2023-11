Porównujemy popularne opaski sportowe [Huawei, Xiaomi, Garmin, Amazfit, Fitbit]

Opaska sportowa – którą wybrać?

Opaski sportowe to tańsza alternatywa dla flagowych smartwatchów. Mają zazwyczaj bardziej podłużny kształt i nie prezentują się może na nadgarstku tak okazale jak tradycyjne zegarki, ale wciąż potrafią skutecznie monitorować naszą aktywność fizyczną, sen, a nawet poziom stresu.

Wybór odpowiedniej opaski może być trudny, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dostępnych na rynku modeli. Poniżej omawiamy pięć z nich:

Huawei Band 8,

Xiaomi Mi Smart Band 8,

Garmin Vivosmart 4,

Amazfit Band 7,

Fitbit Charge 5.

Huawei Band 8

Cena: ok. 239 zł

Huawei Band 8 to opaska fitness, która zyskała uznanie dzięki swojej prostocie i funkcjonalności. Jasny wyświetlacz AMOLED sprawia, że informacje są czytelne nawet w ostrym słońcu, co jest niezwykle przydatne podczas treningów na świeżym powietrzu. Mimo że brakuje tu NFC, to opaska nadal oferuje wiele przydatnych rozwiązań, w tym oczywiście śledzenie aktywności, pomiar tętna i monitorowanie snu. Dodatkowo model ten charakteryzuje się szybkim czasem ładowania. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Huawei Band 8 nie wprowadza wielu zmian w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Wciąż brakuje mu GPS, co może być istotnym ograniczeniem dla osób, które potrzebują dokładnego śledzenia trasy podczas biegania czy jazdy rowerem. Jeśli szukasz prostego i funkcjonalnego narzędzia do monitorowania swojego zdrowia i aktywności, Huawei Band 8 to jedno z najlepszych rozwiązań w tej półce cenowej.

Źródło: Huawei

Xiaomi Mi Smart Band 8

Cena: ok. 199 zł

Doskonałą alternatywą dla Huawei Band 8 jest opaska od Xiaomi. To podobna półka cenowa i podobne funcke. Xiaomi Mi Smart Band 8 posiada imponujący wybór trybów sportowych, w tym nawet takie perełki jak aeroboxing. To doskonały wybór dla osób, które lubią różnorodność treningów. Dodatkowo opaska oferuje dokładny pomiar tętna i monitorowanie snu. Niestety, Xiaomi Mi Smart Band 8 również nadal nie oferuje wbudowanego GPS. Ponadto ekran opaski może być nieco za mały dla niektórych użytkowników. Huawei Band 8 wypada na tym polu nieco lepiej, gdyż koperta jest nieco szersza. Jednakże, jeśli zależy Ci na różnorodności treningów i dokładnym monitorowaniu zdrowia za niewielkie pieniądze, Xiaomi Mi Smart Band 8 to urządzenie, które warto rozważyć w pierwszej kolejności.

Źródło: Xiaomi

Garmin Vivosmart 4

Cena: ok. 349 zł

Garmin to marka, którą szczególnie cenią sobie sportowcy i osoby aktywne. Vivosmart 4 to opaska fitness, która może być niezłą alternatywą dla drogiego zegarka tej marki. Jej smukły design sprawia, że możesz nosić ją na co dzień bez szczególnego zwracania uwagi na swój nadgarstek, a jednocześnie monitorować swoje zdrowie. Pomaga śledzić tętno, poziom tlenu we krwi i poziom rezerw Twojej energii w ciągu dnia. To doskonałe narzędzie dla tych, którzy dbają nie tylko o aktywność fizyczną, ale także ogólne samopoczucie. Co na minus? Ekran opaski może być zbyt mały dla niektórych użytkowników. Jest on jeszcze mniejszy niż w przypadku Xiaomi Mi Smart Band 8 i nie pozwala wyświetlać tak rozbudowanych treści jak wymienieni wcześniej konkurenci.

Amazfit Band 7

Cena: ok. 199 zł

Amazfit Band 7 to kolejny reprezentant niskobudżetowych urządzeń dostępnych już w okolicach 200 zł. Mimo niskiej ceny oferuje dokładny pomiar tętna, wiele trybów sportowych i długi czas działania na baterii. Jest to idealny wybór dla tych, którzy chcą być bardziej aktywni, ale nie chcą inwestować dużo pieniędzy w zaawansowane smartwatche. Mamy tu ekran OLED, wodoszczelność 5 ATM, aż 120 trybów śledzenia aktywności, monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi, poziomu stresu oraz jakości snu. Zabrakło niestety automatycznej regulacji jasności ekranu. To kolejna świetna opaska dla osób, które szukają prostego urządzenia motywującego do większej aktywności fizycznej.

Fitbit Charge 5

Cena: ok. 599 zł

Fitbit Charge 5 jest idealny dla początkujących biegaczy i tych, którzy zwracają uwagę na szczegóły związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną. Wyższa w porównaniu do konkurentów cena nie wzięła się znikąd. Opaska posiada wbudowany GPS, co oznacza, że możesz monitorować swoje treningi biegowe lub rowerowe bez konieczności korzystania z innego urządzenia. Oczywiście mamy tu również monitorowanie tętna oraz analizę snu. Czujnik EDA pozwala również sprawdzać, jak Twój organizm reaguje na stres. Wisienką na torcie jest NFC, które umożliwia płatności zbliżeniowe z poziomu nadgarstka. Co ciekawe, Fitbit Charge 5 nie oferuje funkcji związanych np. z kontrolą muzyki. Może to być rozczarowujące dla tych, którzy lubią słuchać ulubionych piosenek podczas treningów.

Wybór odpowiedniej opaski sportowej zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Każdy z omówionych modeli ma swoje zalety i wady, więc warto dokładnie zastanowić się, jakie funkcje są dla Ciebie najważniejsze. Niezależnie od tego, która opcja zostanie wybrana, każda z tych opasek pomoże skuteczniej monitorować aktywność fizyczną i dbać o zdrowie.

